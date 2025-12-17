Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η επιχείρηση «Ιπαλλος» για την σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ» και την εξάρθρωση του κυκλώματος κοκαΐνης παρουσίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Στις ανακοινώσεις εκτός από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρη Μάλλιο, παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛ.ΑΣ με την DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στον πόλεμο των ναρκωτικών, επεσήμανε, μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές, συντονίζοντας τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγώντας τη μεταφορά και παράδοση του φορτίου του στους παραλήπτες. Ακόμη, είχε τον πλήρη έλεγχο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η κα Δημογλίδου αναφέρθηκε και σε έναν 71χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγικού μέλους ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Ο ρόλος του ήταν να έχει επαφές με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Επίσης, ειδική αναφορά έκανε σε άλλους δύο ημεδαπούς, 38 και 43 ετών αντίστοιχα οι οποίοι, όπως σημείωσε, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» δημιουργώντας εταιρείες που αναλάμβαναν τη διάθεση και την προετοιμασία των σκαφών.

Η υπόθεση εξελίχθηκε από τον Οκτώβριου του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και διασύνδεση και συνεργασία με ξένες αρχές.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές, με σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό ωκεανό και προορισμοί εντός της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Επιπλέον, ένας 42χρονος και ένας 61χρονος λειτουργούσαν ομοίως ως αχυράνθρωποι ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιούσε άτομα με γνώσεις της ναυτικής τέχνης (καπετάνιους, ναύτες κατόχους διπλώματος πηδαλιούχου) ως πλήρωμα στα σκάφη του. Αυτοί έκαναν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών.