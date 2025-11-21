Σε περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης, συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να φτάνει σε χωράφι και να κατευθύνεται προς σημείο όπου ήταν επιμελώς κρυμμένο ένα πακέτο, το οποίο βρισκόταν μέσα σε πλαστικό δοχείο.

Αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν στενά την περιοχή, επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια κατέσχεσαν το πακέτο.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 25 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 18,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο 28χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.