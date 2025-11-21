Κρήτη: Έθαψε την κοκαΐνη σε χωράφι αλλά έγινε τσακωτός από την ΕΛ.ΑΣ.
Σύλληψη 28χρονου για ναρκωτικά στην Κρήτη έ
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
- Ένοχος ο οδηγός μηχανής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο το 2023
- Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί
Σε περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης, συνελήφθη ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε να φτάνει σε χωράφι και να κατευθύνεται προς σημείο όπου ήταν επιμελώς κρυμμένο ένα πακέτο, το οποίο βρισκόταν μέσα σε πλαστικό δοχείο.
Αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν στενά την περιοχή, επενέβησαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια κατέσχεσαν το πακέτο.
Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 25 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 18,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Ο 28χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.
- Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
- Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη – Πνίγηκε από τροφή
- Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι κλήσεις του Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας
- Δύο νέα σκάφη με μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κρήτη
- Φως στο Τούνελ: Στο μικροσκόπιο δύο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης
- Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις