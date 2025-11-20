Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι κατείχαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Τα δύο άτομα έπεσαν στα χέρια των Αρχών μετά από έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. στο ταξί στο οποίο επέβαιναν ενώ διαπιστώθηκε πως μέσα σε βαλίτσα είχαν κρύψει πάνω από 12 κιλά χασίς.

Πιο αναλυτικά, σήμερα το πρωί στην περιοχή του Λαγκαδά, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έλεγχο σε Δ.Χ.Ε. όχημα (ταξί), στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες ηλικίας 32 και 26 ετών.

Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν στην καμπίνα του οχήματος χειραποσκευή εντός της οποίας βρέθηκαν νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ίδιας Διεύθυνσης, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο ακολούθησε έρευνα και βρέθηκε, επιπλέον, μία χειραποσκευή που περιείχε (17) νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.