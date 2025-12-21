Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου στου Ρέντη
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα φορτηγό όχημα.
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου στην περιοχή του Ρέντη ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.
Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε σημείο με παλέτες και χαρτιά σε εξωτερικό χώρο της μονάδας – που βρίσκεται επί της Δημητρίου Γούναρη- και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ ακολούθησαν και ενισχύσεις, καθώς και υδροφόρο όχημα του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές σε ένα φορτηγό όχημα, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν εντός.
Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
