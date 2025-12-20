Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία του Βόλου, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου και πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται στον ουρανό.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός, με οχήματα και άνδρες να σπεύδουν στην οδό Αργοναυτών στο ύψος της Σπυρίδη, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο σωστό σημείο της πολυκατοικίας ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσβεση.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, μέσα σε λίγα λεπτά πυκνός, μαύρος καπνός σχημάτιζε ένα τεράστιο «μανιτάρι» πάνω από την παραλία, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη γύρω περιοχή.
Με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο
Ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία διότι αρχικώς δεν ήταν γνωστό αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα, αλλά ευτυχώς η φωτιά χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε μέσα στο σπίτι ή σε άλλα διαμερίσματα.
Φωτιά στον Βόλο: Καθοριστική η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου
Με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο, το ίδιο και η ηλικιωμένη γυναίκα που διαμένει στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η φωτιά.
Η ψύχραιμη αντίδρασή της απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς όταν αντελήφθη τους καπνούς ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική χωρίς να βάλει σε κίνδυνο της ζωή της επιχειρώντας να σβήσει τις φλόγες μόνη της.
Συνολικά, δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να τις θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η φωτιά ξεκίνησε από το μπαλκόνι και περιορίστηκε εκεί.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Παναγιώτα Βλαντή: Ο γάμος και η απόφαση της για κατάψυξη ωαρίων – Το μήνυμα στα κορίτσια
- Έρχεται καιρός τύπου «Π» – Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
- Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
- Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
- Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
- Armed Turkish F-16s Intercepted Over Aegean After 3 Years
- ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Αμαλία Κωστοπούλου: Η μακροσκελής ανάρτηση για τον τραυματισμό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις