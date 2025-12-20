Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία του Βόλου, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου και πυκνοί καπνοί άρχισαν να υψώνονται στον ουρανό.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός, με οχήματα και άνδρες να σπεύδουν στην οδό Αργοναυτών στο ύψος της Σπυρίδη, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο σωστό σημείο της πολυκατοικίας ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσβεση.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, μέσα σε λίγα λεπτά πυκνός, μαύρος καπνός σχημάτιζε ένα τεράστιο «μανιτάρι» πάνω από την παραλία, κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη γύρω περιοχή.

Με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο

Ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία διότι αρχικώς δεν ήταν γνωστό αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα, αλλά ευτυχώς η φωτιά χάρη στην επέμβαση της Πυροσβεστικής δεν επεκτάθηκε μέσα στο σπίτι ή σε άλλα διαμερίσματα.

Φωτιά στον Βόλο: Καθοριστική η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου

Με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες, οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέβηκαν έντρομοι στον δρόμο, το ίδιο και η ηλικιωμένη γυναίκα που διαμένει στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η φωτιά.

Η ψύχραιμη αντίδρασή της απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς όταν αντελήφθη τους καπνούς ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική χωρίς να βάλει σε κίνδυνο της ζωή της επιχειρώντας να σβήσει τις φλόγες μόνη της.

Συνολικά, δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες, καταφέρνοντας να τις θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η φωτιά ξεκίνησε από το μπαλκόνι και περιορίστηκε εκεί.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Προανάκριση διενεργεί το τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.