Πιερία: Φωτιά σε κατοικία στη Μεθώνη – Ολοκληρωτική καταστροφή

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατοικία στη Μεθώνη Πιερίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από την καμινάδα του τζακιού.

Το φλεγόμενο σπίτι

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η οικία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσει.

Ευτυχώς, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.