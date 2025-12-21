DO’S: Προσπάθησε να καταστήσεις σαφές το τι εννοείς. Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι του συνομιλητή σου το αν θα το πιάσει ή όχι, έτσι; Στα επαγγελματικά, αν βλέπεις ότι (σχεδόν) όλοι κοιμούνται όρθιοι, τότε αποφάσισε να πάρεις τα ηνία και να αναλάβεις τις ευθύνες που απαιτούνται για να βγει η δουλειά μόνος. Τι; Τώρα σε έπιασε το άγχος;

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευση, που σου δημιουργούν ορισμένες συζητήσεις και συμπεριφορές, να σε κάνουν να πάρεις απότομες αποστάσεις από κάποια άτομα. Μην χαωθείς λόγο του ότι δεν μπορείς να δεχτείς τις αντιδράσεις που βλέπεις. Ο καθένας με τον τρόπο του, Κριέ! Μη δυσκολεύεσαι τόσο να συνεννοηθείς. Δεν είναι εύκολο, αλλά…