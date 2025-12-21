magazin
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 21.12.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 21.12.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσπάθησε να καταστήσεις σαφές το τι εννοείς. Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι του συνομιλητή σου το αν θα το πιάσει ή όχι, έτσι; Στα επαγγελματικά, αν βλέπεις ότι (σχεδόν) όλοι κοιμούνται όρθιοι, τότε αποφάσισε να πάρεις τα ηνία και να αναλάβεις τις ευθύνες που απαιτούνται για να βγει η δουλειά μόνος. Τι; Τώρα σε έπιασε το άγχος;

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευση, που σου δημιουργούν ορισμένες συζητήσεις και συμπεριφορές, να σε κάνουν να πάρεις απότομες αποστάσεις από κάποια άτομα. Μην χαωθείς λόγο του ότι δεν μπορείς να δεχτείς τις αντιδράσεις που βλέπεις. Ο καθένας με τον τρόπο του, Κριέ! Μη δυσκολεύεσαι τόσο να συνεννοηθείς. Δεν είναι εύκολο, αλλά…

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κράτα ημερολόγιο σχετικά με τις υποχρεώσεις σου, γιατί διαφορετικά θα βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να ξεχάσεις κάτι. Κάνε προσεκτικές κινήσεις- ειδικά στα οικονομικά- ώστε να μπορέσεις να χαλαρώσεις λίγο αργότερα. Στα ερωτικά, κάνε συζητήσεις σχετικά με τα θέματα που σε έχουν στριμώξει στη γωνία. Γενικώς πρέπει σήμερα να είσαι alert.

DON’TS: Οικονομικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σου δημιουργήσουν εμπόδια ως προς την προώθηση των σχεδίων σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν φίλο- φίδι ούτε να σε πλανέψει με ευκαιρίες- παγίδες, αλλά ούτε και να τριγκάρει- εσκεμμένα- κάποιες φοβίες και ανασφάλειές σου. Τι είναι πάλι αυτό;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βάλεις στην θέση τους όσα περισσότερα κομμάτια μπορείς στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Ειδικά όσον αφορά καταστάσεις που υπάρχουν καιρό και τώρα καταλαβαίνεις πως πρέπει να σταματήσουν. Το καλύτερο είναι αυτό, άρα άσε το άγχος στην άκρη σχετικά με το αν πήρες την σωστή απόφαση ή όχι.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην απογοητευτείς λόγω του ότι θα απομυθοποιήσεις ορισμένα άτομα. That’s the whole point άλλωστε! Ωστόσο μην το αφήσεις όλο αυτό να σε εμποδίσει να βάλεις τα απαραίτητα όρια, έτσι; Πάντως αυτό πάει και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά. Εκεί μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές υποθέσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή νους υγιής μεν (που δεν είναι, αλλά το παλεύεις), θέλουμε και σώμα υγιές, σωστά; Άρα κάνε κάτι γι’ αυτό. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκουραστείς. Ή να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις με άτομα που έχουν σκοπό να σε στήσουν στον τοίχο και να σε αναγκάσουν να εξηγήσεις τα αυτονόητα. Μείνε κοντά σε όσους λένε λίγα και σοφά!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, το κλίμα είναι απότομο, στενό κι έντονο. Αυτό δε σημαίνει, όμως, πως πρέπει να το πάρεις προσωπικά και να θεωρήσεις πως όλοι απορρίπτουν εσένα, έτσι; Μην προβληματιστείς, γιατί μετά θα πέσεις στην παγίδα να τους μιμηθείς. Μην χάσεις τις ισορροπίες, επειδή πολλά σε έχουν κουράσει. Κόφτα μαχαίρι, που λέμε!

Λέων

Λέων

DO’S: Επειδή θες να αποκτήσεις μια κάποια ελευθερία κινήσεων, θες και να λειτουργήσεις με άνεση, τότε μήπως να πάρεις αποστάσεις; Ξεκαθάρισε κάποια πράγματα που θέλεις, αποφεύγοντας, όμως, να κάνεις ξεσπάσματα, έτσι; Κάτι τέτοιο δεν σε ωφελεί, γι’ αυτό και στο λέω! Εστίασε στα επαγγελματικά κι οργάνωσε καλύτερα το πρόγραμμά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τις φοβίες, τις δεύτερες σκέψεις ή και τα έντονα συναισθήματά σου να σε κρατήσουν πίσω ή ακόμα και να σε πιέσουν ακραία. Μην πεις πολλά, στην προσπάθειά σου να κουκουλώσεις κάποιες από τις φοβίες σου. Γενικώς μην πεις τίποτα, αν η κρίση σου είναι εντελώς θολωμένη. Μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αν έχεις βάλει ήδη κάποια όρια, τότε διατήρησέ τα. Αν δεν το έχεις κάνει, τότε σήμερα να ξέρεις πως έχεις μια ακόμη ευκαιρία. Ωστόσο απόφυγε να απογοητευτείς- εκνευριστείς με τον εαυτό σου, επειδή ώρες ώρες δεν μπορείς να διατηρήσεις τα όρια που εσύ ο ίδιος βάζεις. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έχεις αδυναμία. Δες το λίγο αυτό.

DON’TS: Μην αφήσεις τα έντονα συναισθήματά σου να σε κάνουν κι εσένα έντονο. Αν θεωρείς ότι ορισμένοι σου συμπεριφέρονται με αχαριστία, τότε δεν έχεις παρά να τους ξεκόψεις. Δεν καταλαβαίνω, γιατί κάνεις έτσι… Μη διστάσεις, λοιπόν, να κάνεις κάποιες συζητήσεις ή να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό. Μπας και ξεσκάσεις λιγάκι…

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προσοχή απαιτούν τα λόγια που θα πεις. Προσοχή απαιτεί, όμως, και το πως θα μεταφράσεις αυτά που θα ακούσεις, έτσι; Απόφυγε, λοιπόν, να κολλήσεις σε αχρείαστες λεπτομέρειες, απλά και μόνο επειδή σου ακούγονται λίγο «κάπως». Δώσε κι εσύ με την σειρά σου τις κατάλληλες και πιο στοχευμένες απαντήσεις. Μόνο σε όσους ρωτάνε όμως!

DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές και τα καυστικά σχόλια. Μην αφήσεις τις ενοχές που μόνος σου επιβάλεις στον εαυτό σου να σε κρατήσουν πίσω από το να εκφράσεις τις επιθυμίες σου ή και να κοιτάξεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, έτσι; Μην απογοητευτείς από τις παρανοήσεις που υπάρχουν σήμερα. Μη διστάσεις να χουχουλιάσεις στο σπίτι.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σήμερα συνειδητοποιείς πως υπάρχει πίεση όσον αφορά τα οικονομικά. Άρα μήπως να ψάξεις να βρεις τρόπους να μειώσεις τα έξοδα; Το ξέρω πως οι μέρες είναι λίγο απαιτητικές, αλλά και με το να ξεφύγεις τι νομίζεις ότι πετυχαίνεις; Αν ξοδεύεις χωρίς budget, τότε άστα να πάνε! Σταμάτα, όμως, να είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τις ενοχικές σκέψεις σου να σε μπλοκάρουν. Μην σου κάνεις αχρείαστη αυτοκριτική. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην φορτωθείς ούτε ευθύνες που δεν είναι δικές σου. Ωστόσο μην τις πετάξεις ούτε σε εκείνους που δεν φταίνε. Μην τους μιλήσεις ούτε υπερβολικά σκληρά. Μην εμπλακείς ενεργά σε συζητήσεις, γιατί θα τα κάνεις χάλια…

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Δεν έχεις και την καλύτερη διάθεση, άρα μήπως να κάνεις κάτι, ώστε να τη βελτιώσεις κάπως; Πάρε χρόνο και απόσταση, για να σκεφτείς και να επεξεργαστείς λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Παρατήρησε, όμως, τις λεπτομέρειες που σε χαλάνε, για να δεις πως μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις υπέρ σου. Δες την αλήθεια κατάματα!

DON’TS: Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να γίνουν έντονα σε σημείο που να μην μπορείς να σε κάνεις καλά ούτε με τη γνωστή αισιοδοξία σου. Μη γίνεις υπερβολικός, γιατί μετά θα γίνεις βαρύς κι ασήκωτος. Not good! Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά. Δεν είπα να μην κάνεις κάποια από τα ανοίγματα που θες, απλά όχι όλα, έτσι;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα πάρε χρόνο και αποστάσεις από κάποια κοινωνικά δρώμενα κι εστίασε περισσότερο στο πως μπορείς να οργανώσεις λίγο καλύτερα τις κινήσεις σου. Επιπλέον πρέπει να βρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς. Μην ξεχνιόμαστε! Σε αυτό το ήρεμο μουντ, πάντως κάνε και τον απολογισμό σου. Γιατί όχι, έτσι;

DON’TS: Μην απογοητευτείς από το κομμάτι των ερωτικών, όπου νιώθεις πως είτε μπαίνεις σε κουτάκια που δεν είχες υπολογίσει εξαρχής, είτε είσαι λίγο ζορισμένος εσύ- έτσι από μόνος σου. Μην πάρεις αποφάσεις, όσο νιώθεις κουρασμένος. Επίσης μην αναλάβεις δράση και μην προχωρήσεις μπροστά, αν δε νιώθεις να είσαι απολύτως έτοιμος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Τα πράγματα με τους φίλους είναι στενά. Οπότε προσπάθησε να συζητήσεις, μπας και λύσεις κάτι. Το ξέρω πως δεν έχεις διάθεση, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις. Άλλωστε για τους φίλους σου μιλάμε, σωστά; Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Πάρε χρόνο για σένα, ώστε να ξεκουραστείς. Μείνε μακριά από κουτσομπολίστικες συζητήσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες που ξυπνάνε σήμερα να δημιουργήσουν ένταση, γιατί αμφιβάλλω, αν θα μπορέσεις να τη διαχειριστείς. Μην πάρεις αποστάσεις εξαιτίας της απογοήτευσης που νιώθεις. Μην αφήσεις την κρίση σου να θολώσει λόγω του ότι υπάρχει αρκετή συναισθηματική φόρτιση. Βγάζει νόημα το γιατί προτιμάς τη λογική!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν διάφορα που επιβεβαιώνουν κάποιες υποψίες που ήδη είχες. Άρα πάρε τα κατάλληλα μέτρα και βάλε όρια. Αν δεν το κάνεις τώρα, τότε πότε περιμένεις, ας πούμε; Πάρε αποστάσεις από τα άτομα που δεν τους νοιάζει το αν εσύ μπορείς να διαχειριστείς την ένταση που προκαλούν. Πάντως ανάγκη δεν τους έχεις!

DON’TS: Μην πάρεις θέση σε συζητήσεις που αφορούν θέματα για τα οποία απλά κάτι έχεις ακούσει. Αποδείξεις έχεις; Πάντως αν το κάνεις, θα παρεξηγηθείς με τους μισούς γνωστούς σου. Το θες; Ή έχεις την απαραίτητη ενέργεια να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο;  Από την άλλη, μη διστάσεις να βγεις με φίλους σου ή και να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο.

