20.12.2025
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια νέα έκθεση σε επίπεδο ΕΕ δείχνει ότι οι λανθασμένες αρχικές επιλογές είναι ο κύριος λόγος για την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία (43 %) των παραιτήσεων συμβαίνει όταν οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι τα μαθήματα ή η σχολή που επέλεξαν είναι πολύ δύσκολα ή δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, ποσοστό που αυξάνεται στο 50 % στις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές.

Συνολικά, το 14% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 15 έως 34 ετών έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή την κατάρτιση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Τα ποσοστά εγκατάλειψης ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με το euronews.

Η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με περίπου έναν στους τρεις (32%) μαθητές να έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση. Ακολουθεί η Δανία με 27%, ενώ το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 25%.

Χαμηλή εγκατάλειψη, υψηλός αποκλεισμός: Όταν τα χρήματα αναγκάζουν τους μαθητές να εγκαταλείψουν

Είναι ενδιαφέρον ότι τα οικονομικά σπάνια αναφέρονται ως ο κύριος λόγος εγκατάλειψης.

Λιγότεροι από ένας στους δέκα δηλώνουν ότι εγκατέλειψαν την εκπαίδευση επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν.

Ωστόσο, πίσω από αυτά τα στοιχεία, υπάρχει ένα εντυπωσιακό παράδοξο: αρκετές χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης αναφέρουν επίσης τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω οικονομικών περιορισμών.

Στη Ρουμανία — η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ — το 22% όσων εγκατέλειψαν δηλώνουν ότι το έκαναν επειδή δεν είχαν αρκετά χρήματα για να συνεχίσουν.

Η Ρουμανία είναι επίσης η δεύτερη χώρα της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ΑΕΠ που δαπανάται για την εκπαίδευση.

Η γειτονική Βουλγαρία παρουσιάζει παρόμοιο μοτίβο: ενώ συνολικά μόνο το 3,5% των μαθητών εγκαταλείπουν το σχολείο, το 30% από αυτούς αναφέρουν οικονομικά προβλήματα, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Τα στοιχεία της Κύπρου δείχνουν την ίδια εικόνα. Αν και έχει το τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης σε ολόκληρη την ΕΕ, κατατάσσεται τρίτη στο ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση για οικονομικούς λόγους.

Πολλοί εγκατέλειψαν επίσης για προσωπικούς λόγους (18,5%) ή επειδή ήθελαν να εργαστούν (14%), ενώ το 8% αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ασθένειας ή αναπηρίας.

Το παράδοξο της Ελλάδας

Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που βρίσκονται χαμηλά στη λίστα της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης, η Ελλάδα — η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ — παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ ως προς τα αίτια της αποχώρησης. Παρότι τα συνολικά ποσοστά εγκατάλειψης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, οι οικονομικοί λόγοι φαίνεται να έχουν μικρότερη βαρύτητα σε σύγκριση με χώρες όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, μόλις το 5,3% όσων εγκατέλειψαν σπουδές ή κατάρτιση στην Ελλάδα δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος ήταν η οικονομική αδυναμία. Αντίθετα, οι συχνότεροι λόγοι εγκατάλειψης — όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — σχετίζονται με το γεγονός ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες ή κρίθηκε υπερβολικά απαιτητικό (42,6%), με προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους (περίπου 18,5%) και με την επιθυμία ένταξης στην αγορά εργασίας (περίπου 13,8%).

Σιωπηλός δολοφόνος: ο αντίκτυπος της ψυχικής υγείας στη διατήρηση των μαθητών

Αν και η ψυχική υγεία δεν λαμβάνεται ειδικά υπόψη από την Eurostat, μπορεί να είναι ο λόγος πίσω από ορισμένα από τα στοιχεία.

Μια βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι η ψυχολογική πίεση ήταν η αιτία του 29% των περιπτώσεων εγκατάλειψης των σπουδών το 2024, ο μακράν πιο συχνά αναφερόμενος λόγος.

«Γνωρίζουμε ότι πρόσφατα έχει σημειωθεί σαφής αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, της μοναξιάς και της αίσθησης έλλειψης ανήκειν», ανέφερε το Ινστιτούτο Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην έκθεσή του.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ανέφερε ότι η ψυχική υγεία των φοιτητών μετά την πανδημία «επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα ανθεκτικότητας και τις στρατηγικές αντιμετώπισης σε προσωπικούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς τομείς της καθημερινής ζωής, επηρεάζοντας έτσι τη διατήρηση των φοιτητών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20.12.25

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
20.12.25

Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία και το Βέλγιο, ζητούν να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και να δοθούν λύσεις που θα τους λαμβάνουν υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη
20.12.25

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Αλυσιδωτά, μαζικές διαδηλώσεις σε χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αντανακλούν την κλιμακούμενη αγανάκτηση για τη διαφθορά και τις αντιληπτές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
