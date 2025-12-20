Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της Γιουβέντους ανέβηκε σε 1,17 δισ. ευρώ

Σε χρηματιστηριακό ράλι «μεταφράστηκε» η πρόταση της Tether, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Γιουβέντους πίσω από την Exor της οικογένειας Ανιέλι, προκειμένου να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Γιουβέντους. Στις 11 Δεκεμβρίου που έγινε η πρόταση, που ως γνωστόν απορρίφθηκε χωρίς συζήτηση, η χρηματιστηριακή αποτίμηση ήταν 2,66 ευρώ ανά μετοχή που όμως ξεπεράστηκε από τότε μέχρι το τελευταίο κλείσιμο του χρηματιστηρίου, την Παρασκευή (19/12).

Την ώρα που έκλεισε το χρηματιστήριο του Μιλάνου η μετοχή της Γιουβέντους ήταν στα 2,81 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε σε ποσοστό 28 %, καθώς είχε ξεκινήσει από τα 2,194 ευρώ. Έτσι η κεφαλαιοποίηση της Γιουβέντους φτάνει στα 1,17 δισ. ευρώ.

Η πρόταση της Tether απορρίφθηκε. Όταν την έκανε η κάθε μετοχή της Γιουβέντους ήταν στα 2,66 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της ποδοσφαιρικής εταιρίας στα 915 εκατ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μέσα σε μία εβδομάδα, η μετοχή των «μπιανκονέρι» κατέγραψε κέρδη περίπου 28%.

Η Exor, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Ανιέλι που ελέγχει την πλειοψηφία του ομίλου (περίπου 65,4%), δήλωσε ότι «η Γιουβέντους δεν είναι προς πώληση». Η ξεκάθαρη αυτή αντίδραση έχει αυξήσει τις ελπίδες των επενδυτών ότι μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότερο ή βελτιωμένο σενάριο στο μέλλον, κάτι που επίσης τονώνει το κλίμα στους τίτλους των μετοχών. Οι επενδυτές φαίνεται να προβλέπουν πιθανές νέες εξελίξεις, επενδυτικά σχέδια ή αύξηση ενδιαφέροντος από άλλα funds/investors. Υπενθυμίζουμε ότι η Γιουβέντους είχε πρόσφατα αντλήσει περίπου 98 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να στηρίξει το στρατηγικό της σχέδιο και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό επηρεάζει θετικά το επενδυτικό περιβάλλον γύρω από τη μετοχή.

Όσον αφορά τη Λάτσιο, τον άλλο σύλλογο της Serie A που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο, η μετοχή των «μπιανκοτσελέστι» έκλεισε με άνοδο 2,46% στα 1,25 ευρώ ανά μετοχή. Μία αύξηση που τις τελευταίες ημέρες ακολούθησε την παρουσία της εταιρείας του Κλαούντιο Λοτίτο στο Nasdaq, με φήμες για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που διέσπειρε η ίδια η ομάδα.