Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε κι επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (30/11) τη πρόσληψη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, στη θέση του προπονητή έως το τέλος της σεζόν, έπειτα από την απόλυση του Ίγκορ Τούντορ.

Η «Γηραιά Κυρία» στράφηκε στον Σπαλέτι -που έχει περάσει και από τους πάγκους των εθνικής Ιταλίας, Ίντερ και Νάπολι- μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τούντορ, έπειτα από 8 συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε, την 1η Νοεμβρίου, με αντίπαλο την Κρεμονέζε εκτός έδρας.

Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας έπειτα από 9 παιχνίδια στη Serie Α, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει 15 βαθμούς και βρίσκεται στο -6 από την πρώτη Νάπολι.