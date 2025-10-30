Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε
- Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
- Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
- Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
- Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία
Η Γιουβέντους ανακοίνωσε κι επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (30/11) τη πρόσληψη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, στη θέση του προπονητή έως το τέλος της σεζόν, έπειτα από την απόλυση του Ίγκορ Τούντορ.
Η «Γηραιά Κυρία» στράφηκε στον Σπαλέτι -που έχει περάσει και από τους πάγκους των εθνικής Ιταλίας, Ίντερ και Νάπολι- μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τούντορ, έπειτα από 8 συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.
Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε, την 1η Νοεμβρίου, με αντίπαλο την Κρεμονέζε εκτός έδρας.
Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας έπειτα από 9 παιχνίδια στη Serie Α, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσει 15 βαθμούς και βρίσκεται στο -6 από την πρώτη Νάπολι.
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪⚫
Benvenuto mister!
🗞➡https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs
— JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025
- Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 96-59: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί
- Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
- Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
- O Σέζνι αποκάλυψε πώς σταμάτησε το πέναλτι του Εμπαπέ
- Σπουδαία προσθήκη στην κολύμβηση του Ολυμπιακού: Ανακοίνωσε τον Άλκη Κυνηγάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις