Ο Πλατινί είναι περήφανος που απορρίφθηκε η πρόταση για πώληση της Γιουβέντους

Το όνομα του Μισέλ Πλατινί είναι συνδεδεμένο με τη Γιουβέντους, με τη φανέλα της οποίας έκανε μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα. Ο Γάλλος, πρώην πρόεδρος της UEFA, παρακολουθεί τις εξελίξεις, ποδοσφαιρικές και διοικητικές, στη «Μεγάλη Κυρία» και με κάθε ευκαιρία τις σχολιάζει.

Έτσι, σε συνέντευξή του στη στην Il Giornale ο Πλατινί δήλωσε περήφανος που ο Ανιέλι απέρριψε πρόταση της εταιρίας κρυπτονομισμάτων «Tether», ύψους 1,1 δις ευρώ, για την εξαγορά της Γιουβέντους. Πιο συγκεκριμένα ο Γάλλος παλαίμαχος άσσος και «σημαία» του συλλόγου που, μεταξύ άλλων, κατέκτησε δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης με τη Γιουβέντους σχολίασε για το γεγονός ότι δεν πωλείται.

Και εξήγησε τους λόγους: «Είμαι περήφανος που ο Τζον Έλκαν έχει ήδη απορρίψει την πρόταση, η πώληση της Γιουβέντους είναι αδύνατη. Γιατί; Επειδή η Γιουβέντους είναι η ιστορία όχι μόνο του ιταλικού αλλά και του διεθνούς ποδοσφαίρου, Γιουβέντους σημαίνει Ανιέλι, ένα μοναδικό, σχεδόν αποκλειστικό φαινόμενο που γεννήθηκε πριν από πάνω από έναν αιώνα και είναι προορισμένο να συνεχιστεί».

Ο Πλατινί δεν έχει καλή άποψη για τους τεχνοκράτες που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο, καθώς πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω αυτούς τους κυρίους που θέλουν να αγοράσουν τη Γιουβέντους. Ο κόσμος της νέας χρηματοοικονομίας είναι όλος προς ανακάλυψη, προς μελέτη με τη μέγιστη προσοχή και τη μέγιστη σύνεση. Επαναλαμβάνω, μέγιστη σύνεση. Η χρηματοοικονομία έχει πάρει στα χέρια της το ποδόσφαιρο, η εξουσία και τα χρήματα πάνω απ’ όλα, τα υπόλοιπα φαίνεται να μην μετρούν. Κυριαρχούν οι πολιτικάντηδες, πονηροί, πανούργοι, χρήσιμοι ηλίθιοι, ακόμη και στους ποδοσφαιρικούς θεσμούς. Όμως η πολιτική είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ειλικρινά δυσκολεύομαι να τη συνδέσω με το ποδόσφαιρο».

Ο Πλατινί σχολίασε και την επιθυμία των οπαδών να τον δουν πρόεδρο της Γιουβέντους και αν κρίνουμε από τα λεγόμενά του δεν αναμένεται να συμβεί: «Μου το ζητούν ακόμη και σήμερα. Το σκέφτηκα, αλλά η οικογένειά μου έχει προτεραιότητα και στα εβδομήντα μου δεν μπορώ και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά μια άλλη εμπειρία, ακόμη κι αν το κάλεσμα είναι ισχυρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι κοντά στη Γιουβέντους, τη Γιουβέντους των Ανιέλι, τη Γιουβέντους του Τζον Έλκαν».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η εταιρεία κρυπτονομισμάτων «Tether» φέρεται να κατέθεσε τεράστια πρόταση, ύψους 1,1 δις ευρώ, για το πλειοψηφικό των μετοχών του συλλόγου. Η «Techer» κατέχει ήδη το 11,5% των μετοχών και η οικογένεια Ανιέλι το 65,4%. Όμως, ο Ανιέλι απέρριψε την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.