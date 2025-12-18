Η Λάτσιο χτύπησε το καμπανάκι για είσοδο στο Nasdaq

«Ανοίξαμε έναν νέο δρόμο για τη Λάτσιο, στην καρδιά της παγκόσμιας καινοτομίας. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο κεφάλαιο θα είναι να ηχήσουμε το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών. Εμπρός, όλοι μαζί», έγραψε ο σύλλογος των «μπιανκοτσελέστι» στους λογαριασμούς του στα social media για να γιορτάσει το σημαντικό γεγονός που είναι ότι ήχησε το καμπανάκι του Nasdaq. Η Λάτσιο, η οποία είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, δεν κρύβει το μεγάλο της στόχο που είναι η είσοδός της στο τεχνολογικό Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το σχέδιο επανήλθε στην επιφάνεια, με αφορμή ότι την Τρίτη (16/12), η Λάτσιο έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στην ιστορία, μετά την Παρί Σεν Ζερμέν, που ήχησε το καμπανάκι του Nasdaq, του τεχνολογικού χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Το καμπανάκι ήχησε δια χειρός του γενικού διευθυντή του τομέα ακαδημιών του συλλόγου, Ενρίκο Λοτίτο. Ηταν ιστορική στιγμή για ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Αυτό γίνεται σε τελετουργικό-επικοινωνιακό πλαίσιο, ειδικότερα στο πλαίσιο: της στρατηγικής της Λάτσιο για διεθνές brand positioning,, της σύνδεσής της με τεχνολογία, media και lifestyle και λόγω βλέψεων συνεργασιών με αμερικανικές εταιρείες και επενδυτές.

Η είδηση ότι η Λάτσιο (σ.σ. στην φωτογραφία ο πρόεδρός της Κλαούντιο Λοτίτο) θέλει να εισαχθεί στο Nasdaq έχει προαναγγελθεί από το ιταλικά ΜΜΕ. Ένα εξ αυτών είναι το Calcio e Finanza, το οποίο αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα για όλες τις ομάδες της Serie A, να αντλήσουν κεφάλαια από τέτοιες αγορές.

Η Λάτσιο είναι ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, κάτι που την καθιστά θεωρητικά πιο «ώριμη» για μελλοντικό βήμα σε άλλη αγορά. Μάλιστα, η μετοχή της, ως αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης στο Nasdaq και των σχεδίων της πιθανής εισαγωγής, η εκτοξεύθηκε στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, κλείνοντας με άνοδο άνω του 7% στα 1,22 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 1,14 ευρώ στο προηγούμενο κλείσιμο. Αξίζει να προσθέσουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της Λάτσιο ανερχόταν στα 82,52 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την Λάτσιο, εισηγμένοι σύλλογοι είναι και οι:

Γιουβέντους: Χρηματιστήριο Μιλάνου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (NYSE)

Άγιαξ: Χρηματιστήριο Άμστερνταμ

Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε, Γαλατάσαραϊ: Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης

Σέλτικ: Λονδίνο ( αλλά με χαμηλή εμπορευσιμότητα)