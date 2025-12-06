Η σκοτεινή πίεση πίσω από τη Λάτσιο

Η υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρώμη και αφορά τον πρόεδρο της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα επεισόδιο πίεσης προς έναν ισχυρό ποδοσφαιρικό παράγοντα. Είναι μια ιστορία που συνδέει το ποδόσφαιρο με τη δικαιοσύνη, την οικονομία, την παραπληροφόρηση και την τοξικότητα που μπορεί να γεννήσει ο σύγχρονος ψηφιακός δημόσιος χώρος. Ο Λοτίτο, 68 ετών, κατήγγειλε ότι εδώ και μήνες δέχεται οργανωμένες απειλές, εκβιαστικές πιέσεις και διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό να τον αναγκάσουν να αποχωρήσει από τη διοίκηση του συλλόγου. Οι καταγγελίες του έθεσαν σε κίνηση μια έρευνα της Εισαγγελίας της Ρώμης, η οποία οδήγησε στις πρώτες εφόδους των καραμπινιέρων σε βάρος πέντε υπόπτων.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ: απόπειρα εκβίασης και χειραγώγηση αγοράς. Και οι δύο κατηγορίες σχετίζονται με τη δομή της Λάτσιο ως εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πέντε εμπλεκόμενοι φέρονται να συνέστησαν ένα συντονισμένο σχέδιο «πολλαπλών επιπέδων»: από τη μία πλευρά, διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και μιας διαδικτυακής ιστοσελίδας, από την άλλη επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν τον Λοτίτο ώστε να τον εξαναγκάσουν να πουλήσει τις μετοχές του.

Οι ψευδείς ειδήσεις δεν ήταν τυχαίες. Σύμφωνα με τα έγγραφα της εισαγγελίας, οι υπό έρευνα διακινούσαν πληροφορίες ότι η Λάτσιο επρόκειτο δήθεν να πουληθεί άμεσα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι ο Λοτίτο σχεδίαζε να… υποβιβάσει ο ίδιος την ομάδα σε χαμηλότερη κατηγορία, ώστε να επωφεληθεί από το κρατικό «παρά πέντε» των 35 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια θεωρία που, αν και εντελώς αβάσιμη, αποκτούσε δυναμική μέσω της επαναλαμβανόμενης διάδοσης στα social media –γεγονός που ενίσχυσε τον φόβο και την οργή μέρους της βάσης των οπαδών.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς καταγράφουν μια σειρά από απειλητικές ενέργειες που προκάλεσαν κλιμάκωση. Ένα μεγάλο πανό με τη φράση «Lotito libera la Lazio» αναρτήθηκε στην Piazza del Parlamento, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μία καθαρά συμβολική και πολιτικά φορτισμένη τοποθεσία. Ο Λοτίτο δέχθηκε επίσης ανώνυμη κλήση με απειλές θανάτου, ενώ διάφορα email με υβριστικό περιεχόμενο έφταναν στα γραφεία του και σε συνεργάτες του. Όπως δήλωσε, «αναγκάστηκα να καταφύγω στις αρχές, γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε όριο».

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης αφορά την κατηγορία της χρηματιστηριακής χειραγώγησης. Ως εισηγμένη εταιρεία, η Λάτσιο έχει μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας μπορούν να επηρεάσουν την αξία των μετοχών. Στο διάταγμα αναφέρεται ότι ο στόχος των εμπλεκομένων ήταν να μειώσουν την τιμή της μετοχής, ώστε να καταστεί πιο εύκολη –και οικονομικά συμφέρουσα– μια ενδεχόμενη εξαναγκαστική πώληση του συλλόγου από τον Λοτίτο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς αποκαλύπτει πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι διοικήσεις των συλλόγων απέναντι σε ομάδες πίεσης που αξιοποιούν τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και την ανωνυμία του διαδικτύου. Παράλληλα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την ευθύνη των οπαδικών ιστοσελίδων, τη διαφάνεια των διοικήσεων και τον κίνδυνο εκτροχιασμού όταν η άθληση συναντά οικονομικά συμφέροντα εκατομμυρίων.

Οι έρευνες των καραμπινιέρων συνεχίζονται, ενώ η εισαγγελία δεν αποκλείει την απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών. Ήδη η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και όσο προχωρά η έρευνα, τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι ο πόλεμος για τον έλεγχο της Λάτσιο δεν διεξαγόταν μόνο στις κερκίδες – αλλά και στο σκοτάδι του διαδικτύου.