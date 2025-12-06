sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 17:11
Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η σκοτεινή πίεση πίσω από τη Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:20

Η σκοτεινή πίεση πίσω από τη Λάτσιο

Απειλές, παραπληροφόρηση και απόπειρα εκβιασμού σε βάρος του Κλαούντιο Λοτίτο, προέδρου της Λάτσιο

Γεώργιος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Η υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ρώμη και αφορά τον πρόεδρο της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα επεισόδιο πίεσης προς έναν ισχυρό ποδοσφαιρικό παράγοντα. Είναι μια ιστορία που συνδέει το ποδόσφαιρο με τη δικαιοσύνη, την οικονομία, την παραπληροφόρηση και την τοξικότητα που μπορεί να γεννήσει ο σύγχρονος ψηφιακός δημόσιος χώρος. Ο Λοτίτο, 68 ετών, κατήγγειλε ότι εδώ και μήνες δέχεται οργανωμένες απειλές, εκβιαστικές πιέσεις και διασπορά ψευδών ειδήσεων με σκοπό να τον αναγκάσουν να αποχωρήσει από τη διοίκηση του συλλόγου. Οι καταγγελίες του έθεσαν σε κίνηση μια έρευνα της Εισαγγελίας της Ρώμης, η οποία οδήγησε στις πρώτες εφόδους των καραμπινιέρων σε βάρος πέντε υπόπτων.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ: απόπειρα εκβίασης και χειραγώγηση αγοράς. Και οι δύο κατηγορίες σχετίζονται με τη δομή της Λάτσιο ως εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πέντε εμπλεκόμενοι φέρονται να συνέστησαν ένα συντονισμένο σχέδιο «πολλαπλών επιπέδων»: από τη μία πλευρά, διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων και μιας διαδικτυακής ιστοσελίδας, από την άλλη επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν τον Λοτίτο ώστε να τον εξαναγκάσουν να πουλήσει τις μετοχές του.

Οι ψευδείς ειδήσεις δεν ήταν τυχαίες. Σύμφωνα με τα έγγραφα της εισαγγελίας, οι υπό έρευνα διακινούσαν πληροφορίες ότι η Λάτσιο επρόκειτο δήθεν να πουληθεί άμεσα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ισχυρίζονταν ότι ο Λοτίτο σχεδίαζε να… υποβιβάσει ο ίδιος την ομάδα σε χαμηλότερη κατηγορία, ώστε να επωφεληθεί από το κρατικό «παρά πέντε» των 35 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια θεωρία που, αν και εντελώς αβάσιμη, αποκτούσε δυναμική μέσω της επαναλαμβανόμενης διάδοσης στα social media –γεγονός που ενίσχυσε τον φόβο και την οργή μέρους της βάσης των οπαδών.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς καταγράφουν μια σειρά από απειλητικές ενέργειες που προκάλεσαν κλιμάκωση. Ένα μεγάλο πανό με τη φράση «Lotito libera la Lazio» αναρτήθηκε στην Piazza del Parlamento, έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μία καθαρά συμβολική και πολιτικά φορτισμένη τοποθεσία. Ο Λοτίτο δέχθηκε επίσης ανώνυμη κλήση με απειλές θανάτου, ενώ διάφορα email με υβριστικό περιεχόμενο έφταναν στα γραφεία του και σε συνεργάτες του. Όπως δήλωσε, «αναγκάστηκα να καταφύγω στις αρχές, γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε όριο».

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης αφορά την κατηγορία της χρηματιστηριακής χειραγώγησης. Ως εισηγμένη εταιρεία, η Λάτσιο έχει μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας μπορούν να επηρεάσουν την αξία των μετοχών. Στο διάταγμα αναφέρεται ότι ο στόχος των εμπλεκομένων ήταν να μειώσουν την τιμή της μετοχής, ώστε να καταστεί πιο εύκολη –και οικονομικά συμφέρουσα– μια ενδεχόμενη εξαναγκαστική πώληση του συλλόγου από τον Λοτίτο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς αποκαλύπτει πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι διοικήσεις των συλλόγων απέναντι σε ομάδες πίεσης που αξιοποιούν τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και την ανωνυμία του διαδικτύου. Παράλληλα, θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την ευθύνη των οπαδικών ιστοσελίδων, τη διαφάνεια των διοικήσεων και τον κίνδυνο εκτροχιασμού όταν η άθληση συναντά οικονομικά συμφέροντα εκατομμυρίων.

Οι έρευνες των καραμπινιέρων συνεχίζονται, ενώ η εισαγγελία δεν αποκλείει την απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών. Ήδη η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Και όσο προχωρά η έρευνα, τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι ο πόλεμος για τον έλεγχο της Λάτσιο δεν διεξαγόταν μόνο στις κερκίδες – αλλά και στο σκοτάδι του διαδικτύου.

Headlines:
Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 06.12.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Water Polo League γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι
Hellenic Train 06.12.25

Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία – Με λεωφορεία το Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον σιδοροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Λάρισας - Λειανοκλαδίου

Σύνταξη
Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Τα μπλόκα χωρίζουν τη Νέα Δημοκρατία στα δύο

Η στάση της αστυνομίας απέναντι στα αγροτικά μπλόκα έχει διχάσει τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές της επαρχίας να ζητούν ήπια στάση και διάλογο με τους αγρότες.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»
Η απειλή 06.12.25

Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ: ποιο θα είναι το μέλλον του κινηματογράφου μετά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο