Πέδρο: «Είναι η τελευταία μου σεζόν στη Λάτσιο»

Την τρέχουσα σεζόν ο Πέδρο Ροντρίγκεζ έχει αγωνιστεί σε 9 ματς της Λάτσιο (2 ως βασικός, 7 ως αλλαγή) και έχει δώσει μια ασίστ. Εχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του και ο 38χρονος Ισπανός επιθετικός βλέπει ότι ο κύκλος του αρχίζει να κλείνει.

Με δηλώσεις του ο Πέδρο Ροντρίγκεζ επιβεβαιώνει ότι το καλοκαίρι πρόκειται να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. «Κάθε μέρα βρίσκομαι πιο κοντά στη συνταξιοδότηση», δήλωσε ο 38χρονος επιθετικός που παραδέχθηκε ότι θα βάλει τελεία σε μια καριέρα που ξεκίνησε από την Ισπανία, συνεχίστηκε στην Αγγλία και κατέληξε στην Ιταλία.

Μάλιστα, δεν αφήνει αμφιβολία επ’ αυτού. «Αυτή είναι σίγουρα η τελευταία μου σεζόν στη Λάτσιο», δήλωσε ο Πέδρο στα ιταλικά μέσα.

Όμως, δεν λείπουν οι φιλοδοξίες: «Θέλω να οδηγήσω την ομάδα στην Ευρώπη γιατί το αξίζει. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε αυτή τη σεζόν και να διεκδικήσουμε τις κορυφαίες θέσεις. Θα συνεχίσω να παίζω; Είναι δύσκολο να το πω. Προπονούμαι τακτικά, αλλά ξέρω ότι κάθε μέρα βρίσκομαι πιο κοντά στο τέλος».

Ο έμπειρος επιθετικός εντάχθηκε στη Λάτσιο το 2021 μετά από μία σεζόν στη Ρόμα, και έγινε ένας από τους λίγους παίκτες στην ιστορία που έχει εκπροσωπήσει και τις δύο ομάδες της ιταλικής πρωτεύουσας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Μπαρτσελόνα, όπου αγωνίστηκε από το 2008 έως το 2015, κατακτώντας τα πάντα: πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία Champions League, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και δύο Κύπελλα Ισπανίας. Ήταν βασικό μέλος της «χρυσής εποχής» των Καταλανών με προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το 2015 πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2020 και κατέκτησε Premier League, Κύπελλο Αγγλίας και Europa League. Στη συνέχεια πέρασε στη Ρόμα και από το 2021 ανήκει στη Λάτσιο. Σε διεθνές επίπεδο, έχει αγωνιστεί 65 φορές με την Εθνική Ισπανίας, σημειώνοντας 17 γκολ και κατακτώντας το Μουντιάλ 2010 και το Euro 2012.