Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:46

Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)

Η Λάτσιο πέρασε με 3-0 από την έδρα της Τζένοα και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών στο πρωτάθλημα.

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Η Λάτσιο ξεπέρασε την εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας απ’ τη Ρόμα στο «αιώνιο» ντέρμπι της Ρώμης, με μία εμφατική επικράτηση επί της Τζένοα με 3-0 στη Γένοβα για την 5η αγωνιστική της Seria A.

Οι «λατσιάλι» ήταν κυριαρχικοί απ’ το πρώτο λεπτό, άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Καντσελιέρι στο 4′ και «καθάρισαν» το τρίποντο με άλλα δύο γκολ απ’ τους Καστεγιάνος (30′) και Τζακάνι (63′), επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.

Έκανε σεφτέ η Πάρμα

Τα δύο πρώτα γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας και ξέφυγαν απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

YouTube thumbnail

Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 36′ με πέναλτι και «σφράγισε» το τρίποντο για την Πάρμα με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ στο 72′ έπειτα από ασίστ του Βαλέρι. Ενδιάμεσα, ο Ενγκονγκέ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την «γκρανάτα».

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 1-1
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1
Ρόμα-Βερόνα 2-0
Πίζα-Φιορεντίνα 0-0
Λέτσε-Μπολόνια 2-2
Μίλαν-Νάπολι 2-1

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 2-1
Τζένοα-Λάτσιο 0-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 21:45

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 16:00
Λάτσιο-Τορίνο 16:00
Ίντερ-Κρεμονέζε 19:00
Αταλάντα-Κόμο 21:45

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 13:30
Μπολόνια-Πίζα 16:00
Φιορεντίνα-Ρόμα 16:00
Νάπολι-Τζένοα 19:00
Γιουβέντους-Μίλαν 21:45

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο