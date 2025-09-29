Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)
Η Λάτσιο πέρασε με 3-0 από την έδρα της Τζένοα και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών στο πρωτάθλημα.
Η Λάτσιο ξεπέρασε την εντός έδρας ήττα της περασμένης εβδομάδας απ’ τη Ρόμα στο «αιώνιο» ντέρμπι της Ρώμης, με μία εμφατική επικράτηση επί της Τζένοα με 3-0 στη Γένοβα για την 5η αγωνιστική της Seria A.
Οι «λατσιάλι» ήταν κυριαρχικοί απ’ το πρώτο λεπτό, άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Καντσελιέρι στο 4′ και «καθάρισαν» το τρίποντο με άλλα δύο γκολ απ’ τους Καστεγιάνος (30′) και Τζακάνι (63′), επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.
Έκανε σεφτέ η Πάρμα
Τα δύο πρώτα γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι «παρμέντσι» νίκησαν την Τορίνο με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας και ξέφυγαν απ’ την επικίνδυνη ζώνη.
Ο 23χρονος Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 36′ με πέναλτι και «σφράγισε» το τρίποντο για την Πάρμα με άλλο ένα πολύ ωραίο γκολ στο 72′ έπειτα από ασίστ του Βαλέρι. Ενδιάμεσα, ο Ενγκονγκέ είχε ισοφαρίσει προσωρινά για την «γκρανάτα».
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Σάββατο (27/09)
Κόμο-Κρεμονέζε 1-1
Γιουβέντους-Αταλάντα 1-1
Κάλιαρι-Ίντερ 0-2
Κυριακή (28/09)
Σασουόλο-Ουντινέζε 3-1
Ρόμα-Βερόνα 2-0
Πίζα-Φιορεντίνα 0-0
Λέτσε-Μπολόνια 2-2
Μίλαν-Νάπολι 2-1
Δευτέρα (29/09)
Πάρμα-Τορίνο 2-1
Τζένοα-Λάτσιο 0-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (6η) αγωνιστική:
Παρασκευή (03/10)
Βερόνα-Σασουόλο 21:45
Σάββατο (04/10)
Πάρμα-Λέτσε 16:00
Λάτσιο-Τορίνο 16:00
Ίντερ-Κρεμονέζε 19:00
Αταλάντα-Κόμο 21:45
Κυριακή (05/10)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 13:30
Μπολόνια-Πίζα 16:00
Φιορεντίνα-Ρόμα 16:00
Νάπολι-Τζένοα 19:00
Γιουβέντους-Μίλαν 21:45
Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)
