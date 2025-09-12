Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Θετικός ήταν ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο για το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα. Επίσης, η Λάτσιο, υπό την καθοδήγηση του ιδιοκτήτη και προέδρου της Κλαούντιο Λοτίτο, ανακοίνωσε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου «το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την εξέταση του σχεδίου χωριστού και ενοποιημένου ισολογισμού της 30ής Ιουνίου 2025».
Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες της σεζόν 2023/24. Με την ευκαιρία της ψήφισης του ισολογισμού ο σύλλογος της Λάτσιο θα κληθεί να εγκρίνει τους λογαριασμούς της περασμένης σεζόν, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της έβδομης θέσης στη Serie A.
Αναφορικά με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο κύκλος εργασιών της Λάτσιο ανήλθε σε 87,5 εκατ. ευρώ (έναντι 158,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενισχυμένου από τη συμμετοχή στο Champions League), ενώ τα κόστη μειώθηκαν φτάνοντας στα 87 εκατ. ευρώ (από 97,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24).
Η διαφορά μεταξύ κύκλου εργασιών και εξόδων διαμορφώθηκε έτσι στις 450 χιλιάδες ευρώ (σε σύγκριση με τα 61,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο μισό του 2024/25). Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις ήταν συνεπώς θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24.
