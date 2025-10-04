Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα (και πέμπτη συνολικά) πέτυχε η Ιντερ, που μοιάζει να βρίσκει το βηματισμό της μετά από ένα προβληματικό ξεκίνημα.

Οι «νερατζούρι» επιβλήθηκαν άνετα με 4-1 της νεοφώτιστης Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A και προσωρινά έπιασαν στην κορυφή της βαθμολογίας τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα, οι οποίες βέβαια έχουν ματς λιγότερο.

Το… έργο φάνηκε από νωρίς, καθώς ο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ για την Ίντερ μόλις στο έκτο λεπτό. Ακολούθησε ακυρωθέν γκολ για τους γηπεδούχους στο 12′, με τον Μπόνι εντέλει να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 38′.

Στο 55′ ήταν η σειρά του Ντιμάρκο να βρει δίχτυα για να κάνει το 3-0, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Μπαρέλα έδωσε διαστάσεις θριάμβου (4-0), με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο τελικό 4-1 με τον Μπονατσόλι στο 87′. Η Κρεμονέζε που γνώρισε την πρώτη της ήττα έμεινε όγδοη. ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάντζι, Ντε Φράι, Μπαστόνι(61’ Κάρλος Αουγκούστο), Ντιμάρκο, Μιχιταριάν(75’ Σούσιτς), Μπαρέλα, Φρατέζι, Ντάμφρις(54’ Λουίς Ενρίκε, Μπονί(61’ Εσπόζιτο), Λαουτάρο(75’ Ντιούφ) ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Σιλβέστρι, Τσετσερίνι(58’ Φαγέ), Μπασιρότο, Μπιανκέτι, Φλοριάνι, Μποντό, Γκράσι, Πετσέλα, Βάσκεθ(58’ Βάρντι), Γιόνσεν, Σανάμπρια(59’ Μπονατσόλι) «Χορταστικό» παιχνίδι και Λάτσιο – Τορίνο 3-3 – Πολύτιμο τρίποντο για τη Λέτσε στην έδρα της Πάρμα (1-0) Η απίθανη αναμέτρηση ανάμεσα στη Λάτσιο και το Τορίνο ολοκληρώθηκε με μοιρασιά στο 3-3. Οι Λατσιάνοι «κλείδωσαν» την ισοπαλία στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο άλλο ματς ανάμεσα στη Λέτσε και την Πάρμα το γκολ του Σοτίλ στο 38′ «ξέρανε» τους γηπεδούχους και έτσι οι φιλοξενούμενοι πήραν την πρώτη τους νίκη στη Serie A. Παρόλο που αρχικά το Τορίνο προηγήθηκε με γκολ του Σιμεόνε στο 16′. Η απάντηση της Λάτσιο ήρθε με τον Καντσελιέρι ο οποίος έβαλε δύο γκολ και «έγραψε» το 2-1 για το ημίχρονο. Ακολούθως, με την έλευση του δεύτερου μισού, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και στη διεκδίκηση της αναμέτρησης, τους έβαλαν ξανά, τα γκολ των Άνταμς (73′) και Κόκο (90+2′) τα οποία διαμόρφωσαν το 3-2. Αν και το Τορίνο έμοιαζε να βρίσκεται αγκαλιά με τη νίκη, ο Κατάλντι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, αφού στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ευστόχησε σε πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR και πέτυχε το τελικό 3-3. ΛΑΤΣΙΟ: Προβεντέλ, Χισάι, Χίλα, Ταβάρες (90’ Λατσάρι), Ρομανιόλι, Καντσελιέρι, Κατάλντι, Μπάσιτς (67’ Μπάσιτς), Πέδρο (67’ Ίζακσεν), Ντιά (81’ Νόσλιν), ΚαστεγιάνοςΤΟΡΙΝΟ: Ίσραελ, Πέντερσεν (78’ Ντεμπελέ), Κόκο, Λατσάρο (63’ Ενκουνκού), Μαριπάν, Καζαντέι, Ασλάνι, Ταμέζ (70’ Μαζίνα), Ενγκόνγκ, Σιμεόνε (79’ Σιμεόνε), Βλάσιτς (70’ Βλάσιτς) «Σεφτέ» η Λέτσε Η Λέτσε επικράτησε στην έδρα της Πάρμα με 1-0. Οι Σαλεντίνι πήραν τη πρώτη νίκη της σεζόν χάρη στο γκολ του Σοτίλ, λίγο πριν από το ημίχρονο (38′). Οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δημιούργησαν κάποιες φάσεις. Ωστόσο, εν τέλει τη νίκη πήρε η Λέτσε με ένα πολύ σημαντικό τρίποντο που την ανέβασε στη 15η θέση. ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Τσιρκάτι, Βαλέρι (26’ Λέβικ, 84’ Ντζούριτς)), Σόρενσεν (67’ Μπενέντιστσακ), Μπερναμπέ (84’ Εστέβες), Πελεγκρίνο, Ντελπράτο, Εντιαγέ, Κεϊτά, Μπρίτσγκι (46’ Άλμκβιστ), Κουτρόνε ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Γασπάρ, Στούλιτς (76’ Καμάρντα), Βέιγκα, Ραμαντάνι, Μπερίσα (88’ Ενταμπά), Σοτίλ (68’ Μπάντα), Γκάλο, Κουλιμπαλί (88’ Κάμπα), Τιάγκο Γκάμπριελ, Πιερότι. Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A:

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

Πάρμα-Λέτσε 0-1

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

Αταλάντα-Κόμο 1-1

Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10

Μπολόνια-Πίζα 05/10

Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10

Νάπολι-Τζένοα 05/10

Γιουβέντους-Μίλαν 05/10

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45