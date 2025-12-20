Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Υπέρ του σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων τάσσεται ο Χάρης Καστανίδης αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι δεν μπορεί μόνος του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Είμαι από αυτούς που έχουν υποστήριξη από καιρό τώρα ότι αφού ένας μόνος του δεν μπορεί να φανεί πως ανοίγει πανιά και πως πηγαίνει προς μια εκλογική νίκη του κόμματος του θα ήταν χρήσιμο για τη χώρα και απολύτως αναγκαίο για τους έλληνες πολίτες να σχηματιστεί κυβέρνηση προοδευτικές συνεργασίας από περισσότερα κόμματα αφού ένας μόνος του δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας», είπε χαρακτηριστικά ο Χάρης Καστανίδης.

Ο Χάρης Καστανίδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί αυτόνομης πορείας τονίζοντας ότι «υπάρχει αυτονομία ενός πολιτικού κόμματος όταν επιλέγει την συνεργασία και μάλιστα πρωταγωνιστεί. Δεν εξαφανίζεται, αυτόνομο είναι», είπε και πρότεινε πως αν δεν είναι εύκολο λόγω της κομματικής ιδιοτέλειας και των προσωπικών στρατηγικών στα κόμματα της αντιπολίτευσης να βρεθεί πριν από τις εκλογές λύση τότε ας κάνουν μία διπλή δήλωση όλοι ότι αποκλείουν οποιαδήποτε συνεργασία με την δεξιά επιδεικνύοντας το και στην πράξη.

Αφησε αιχμές κατά του Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας ότι πως ένας ηγέτης που θέλει να αλλάξει το κόμμα του υποτίθεται, πρώτα απ’ όλα στην δική του ομάδα πρέπει να επιβάλει την υποχρέωση να σέβεται αυτό που ίδιος διακήρυξε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με την δεξιά.

Ζήτησε να δε γίνει μια διπλή, καθαρή δήλωση με την οποία αφενός δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με την δεξιά και αφετέρου μετά τις εκλογές να αναζητηθεί μια συμφωνία μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση.

Ο Χάρης Καστανίδης τόνισε ότι θα δώσει μάχη για να υπάρξει συσπείρωση όλων των δυνάμεων.

Ερωτηθείς σχετικά αν στην εξίσωση για την συμφωνία των κομματικών εντάσσει και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Καστανίδης τονίζει ότι η ίδρυση μιας δικής του πολιτικής κίνησης θα συμβάλλει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.