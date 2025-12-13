Τσουκαλάς: Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά, ο Μητσοτάκης παίζει κρυφτό – Ταινία Hollywood η κατάθεση Ξυλούρη

«Η κατάθεση Ξυλούρη θύμιζε ταινία του Hollywood που παρωδεί τη μαφία. Μου έκανε εντύπωση να δηλώνει ότι θα έρθει με ένα φορτηγό στοιχεία και εν τέλει να επικαλείται τη σιωπή. Ήταν σαν να έστελνε ένα μήνυμα σε κάποιους. Τελικά όταν επιλέγεις τη σιωπή υπάρχει η σκιά ότι μπορεί να υπήρχε μια διευκόλυνση, μια συναλλαγή», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Στις επισυνδέσεις ο κ. Ξυλούρης εμφανίζεται να ξεμπλοκάρει ΑΦΜ, «χώνει» άλλα ΑΦΜ που δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα, διατείνεται ότι μπαίνει στα γραφεία των υπουργών, λέει σε κάποιον “πήγαινε να δεις τον Κυριάκο στο Μαξίμου”, κάνει και αναφορά στον χθεσινό συλληφθέντα Χιλετζάκη για ένα ποσό που κανόνισε» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι η ΝΔ επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις σχέσεις του Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιον για να ανοίξουν οι πόρτες του υπουργείου και να συντελεστούν μια σειρά από παράνομες ενέργειες όπως περιγράφονται στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη δικογραφία.

«Ο κ. Λαβράνος των υποκλοπών ποιου είναι κουμπάρος;»

«Η κουμπαριά παίζει ρόλο όταν την επικαλείται κάποιος για να κάνει παρανομίες. Ο Ξυλούρης έλεγε “πήγαινε στον κουμπάρο σου τον Κυριάκο” για τις επιδοτήσεις. Δεν επικαλείται κανείς τον Νίκο Ανδρουλάκη για να κάνει κάτι αρνητικό» υπογράμμισε.

Πρόσθεσε πως «ο κ. Λαβράνος των υποκλοπών ποιου είναι κουμπάρος; Πηγαίνετε να ρωτήσετε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ποιους έχει κουμπάρους» είπε απευθυνόμενος στην παριστάμενη στο πάνελ Αλεξάνδρα Σδούκου.

Για τη διαγραφή του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «εμείς έχουμε πει ότι για όποιο μέλος του ΠΑΣΟΚ υπάρχει έστω και μια σκιά, θα διαγράφεται. Και αυτό έγινε μόλις ενημερωθήκαμε ότι το προσήχθη. Ο κ. Χιλετζάκης ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος είναι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλες τις φωτογραφίες συνοδεύει τον κ. Αυγενάκη. Ο προκάτοχος του κ. Χιλετζάκη στην ένωση μικρών συνεταιρισμών, ο κ. Βλάσης Τσιόγκας, δήλωσε χθες στο Kontra ότι τον πίεζαν από το περιβάλλον Αυγενάκη να παραιτηθεί νωρίτερα για να αναλάβει ο Χιλετζάκης. Τί έχει αυτή η ένωση; Τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ΚΥΔ. Και ρωτώ: η Νέα Δημοκρατία θα τον διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη; Εμείς κοινοποιούμε τις διαγραφές, η Νέα Δημοκρατία που θέλει λογοδοσία γιατί δεν το κάνει; Σας κρατάει;»

«Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά και ο Μητσοτάκης είναι παντού μπλεγμένος»

Στο επιχείρημα της παριστάμενης εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου ότι στη μακρόχρονη ιστορία του κόμματος της δεν κοινοποιούνται οι διαγραφές, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «τη διαγραφή του κ. Σουφλιά εγώ πάντως τη θυμάμαι. Σε όλα τα κόμματα οι διαγραφές κοινοποιούνται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή. Ο Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία σκιά και ο Μητσοτάκης είναι παντού μπλεγμένος και παίζει κρυφτό. Εσείς τους κρατάτε στο κόμμα σας. Μήπως σας κρατάνε; Πάρτε το θάρρος να τον διαγράψετε» πρόσθεσε.

Στο επιχείρημα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό του κυβερνώντος κόμματος η δημοσιοποίηση των διαγραφών κάτι που, όπως είπε, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία, απάντησε ότι «την κ. Σεμερτζίδου που η κ. Σδούκου μας είπε ότι τη διέγραψαν, μέσα στην εξεταστική επιτροπή κατέθεσε ότι δεν την ενημέρωσαν ποτέ για τη διαγραφή της. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα που δεν μπορεί να κάνει διαγραφές. Δεν λογοδοτείτε ως δημοκρατικό κόμμα;»