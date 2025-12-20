Χανιά: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοίχο – Νεκρός ο 37χρονος οδηγός
Το τροχαίο στα Χανιά έγινε ώρες πριν βρεθεί η σορός του 37χρονου.
- Άστατος καιρός το Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γαλλία… σκάρωσε η τεχνητή νοημοσύνη
- Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
- Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στα Χανιά, το πρωί του Σαββάτου.
Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ενός ΙΧ στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Η σορός του άνδρα βρέθηκε γύρω στις 10 το πρωί, σε στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου.
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί υλικές ζημιές από σύγκρουση, η οποία συνέβη αρκετά νωρίτερα, πιθανόν τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει το zarpanews.
Ο 37χρονος οδηγός, ήταν ήδη νεκρός όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ στο συμβάν ενώ το ίδιο άμεσα κινητοποιήθηκε και η τροχαία που διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τροχαίο με εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο μοιραίο όχημα.
- Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
- Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 24 Δεκεμβρίου
- Ζιζέλ: Γάμος στα «κρυφά» με τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε
- Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
- Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδος από τον Αύγουστο για όσους δεν έχουν αλλάξει ταυτότητες
- Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε History Maker of the Year
- Χανιά: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τοίχο – Νεκρός ο 37χρονος οδηγός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις