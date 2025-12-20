Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στα Χανιά, το πρωί του Σαββάτου.

Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ενός ΙΧ στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Η σορός του άνδρα βρέθηκε γύρω στις 10 το πρωί, σε στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου.

Το αυτοκίνητο έχει υποστεί υλικές ζημιές από σύγκρουση, η οποία συνέβη αρκετά νωρίτερα, πιθανόν τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει το zarpanews.

Ο 37χρονος οδηγός, ήταν ήδη νεκρός όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ στο συμβάν ενώ το ίδιο άμεσα κινητοποιήθηκε και η τροχαία που διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τροχαίο με εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο μοιραίο όχημα.