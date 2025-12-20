Λευτέρης Πανταζής: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Τι συνέβη

Ο Λευτέρης Πανταζής κατέρρευσε από υπερκόπωση έπειτα από έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα και συνεχόμενες εμφανίσεις. Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Λευτέρης Πανταζής: Τι συνέβη στην υγεία του

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προληπτικά στο νοσοκομείο

«Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε για την κατάστασή του, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε.

Πότε επιστρέφει στις πίστες

«Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», κατέληξε.