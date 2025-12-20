magazin
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λευτέρης Πανταζής: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Τι συνέβη
Fizz 20 Δεκεμβρίου 2025 | 16:05

Λευτέρης Πανταζής: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Τι συνέβη

Ο Λευτέρης Πανταζής δηλώνει «Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

Spotlight

Ο Λευτέρης Πανταζής κατέρρευσε από υπερκόπωση έπειτα από έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα και συνεχόμενες εμφανίσεις. Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Λευτέρης Πανταζής: Τι συνέβη στην υγεία του

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προληπτικά στο νοσοκομείο

«Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε για την κατάστασή του, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε.

Πότε επιστρέφει στις πίστες

«Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
Κόσμος 20.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέα Νότια Ουαλία σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Κόσμος 20.12.25

«Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβαση μας στη Μαύρη Θάλασσα» - Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

ΕΕ: Bαθιά το χέρι στην τσέπη αυτά τα Χριστούγεννα – Σε ποια χώρα ξοδεύουν περισσότερα για δώρα

Οι χριστουγεννιάτικες δαπάνες στην ΕΕ αυξάνονται κατακόρυφα το 2025, καθώς ο πληθωρισμός ωθεί τις τιμές προς τα πάνω και οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν αυστηρότερα τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας – Άρης
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Αστέρας – Άρης

LIVE: Αστέρας – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Για καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25

Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
«Killers» 20.12.25

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!
Άλλα Αθλήματα 20.12.25

Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!

Σήμερα (20/12) από τις 16:00 στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με 17 αθλητές και αθλήτριες, σε 15 ημιτελικούς πρωταθλήματος, διεκδικώντας μετάλλια και προκρίσεις στους τελικούς της Κυριακής (21/12).

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι
Premier League 20.12.25

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι

LIVE: Νιούκαστλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Τσέλσι για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο