Πριν το πει ο παπαγάλος: Ο Λευτέρης Πανταζής θυμήθηκε τα νιάτα του

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού πενταγράμμου εδώ και κάτι περισσότερο από 45 χρόνια. Οι δίσκοι του έχουν γίνει πλατινένιοι και χρυσοί, οι εμφανίσεις του γεμίζουν με κόσμο τα κέντρα και είναι με διαφορά μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Και τώρα, ο Λευτέρης Πανταζής είναι έτοιμος να δώσει τη μια από τις μεγαλύτερές του συναυλίες.

Ο 70χρονος τραγουδιστής στις 23 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Βεάκειο Θέατρο, για μια συναυλία επιστροφή στις ρίζες του και εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, όπως λέει ο ίδιος. Και μάλιστα, έχοντας δίπλα του την κόρη του Κόνι Μεταξά.

Και για αυτό τον λόγο, σε μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έφερε στο φως της δημοσιότητας δύο φωτογραφίες από τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια – χρόνια προτού γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Λευτέρης Πανταζής πόσταρε μια φωτογραφία του από τότε που ήταν μικρό παιδί στις γειτονιές του Πειραιά όπου μεγάλωσε, αλλά και μια ακόμα από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι – αγνώριστος, με μακριά μαλλιά!

View this post on Instagram A post shared by Leuteris Pantazis (@lepa_official)

Ολόκληρη η ανάρτησή του στο Instagram:

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν. Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!

Προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή στο Βεάκειο στο inTickets.