Λευτέρης Πανταζής: «Θέλω να γίνω πατέρας για 2η φορά, δεν με πήραν τα χρόνια»

Ο Λευτέρης Πανταζής επιθυμεί να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας και δεν το κρύβει. Ο τραγουδιστής σε πρόσφατες συνέντευξεις του μιλά ανοιχτά για την προσωπική ζωή του και για τα μελλοντικά σχέδια του.

Ο 70χρονος τραγουδιστής παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να το ζήσει αυτό με την κόρη του, την Κόνι Μεταξά, ενώ τόνισε πως νιώθει για αυτό το βήμα.

Λευτέρης Πανταζής: «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, θα με ανανεώσει»

«Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό», παραδέχτηκε ο Λευτέρης Πανταζής.

Και συνέχισε: «Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούργια πορεία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτό, δεν με πήραν και τα χρόνια, τώρα ξεκινάω. Έχω προσφέρει τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι ανταπόδοση».

Ο Λευτέρης Πανταζής έχει ήδη μια κόρη, την Κόνι Μεταξά, που απέκτησε με τη Ζώζα Μεταξά στις 10 Φεβρουαρίου του 1991.

Μιλώντας για τη μοναχοκόρη του Κόνι Μεταξά, ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση που διατηρούν σήμερα. Η κόρη του, όπως σημείωσε, έχει πλέον χαράξει τη δική της πορεία, κάτι που φαίνεται και να τον ωθεί να αναζητήσει ξανά το βίωμα της πατρότητας.