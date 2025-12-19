Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Η ΚΕΔΕ όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική της ανακοίνωση, επισημαίνει ότι το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει θεσμικό ρόλο των Δήμων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι δεν μπορούν να βρίσκονται εκτός του σχεδιασμού έργων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση: «Δεν θα αποδεχθούμε να αποφασίζουν άλλοι για τα τοπικά έργα και να καλούμαστε απλώς να υλοποιούμε αποφάσεις που δεν λάβαμε».

Ναυαγοσωστική κάλυψη: Ανάγκη ουσιαστικής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ εκφράζει, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, τη διαφωνία του με το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ζητά ουσιαστικό διάλογο για την τροποποίηση του Π.Δ. 71/2020(Α΄166) «Σχολές Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι το ισχύον πλαίσιο χρειάζεται ρεαλιστικές προσαρμογές, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των Δήμων, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και το κόστος εφαρμογής.

«Η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας και απαιτεί κανόνες εφαρμόσιμους στην πράξη. Για να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο, πρέπει να έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου, επισημαίνοντας ότι κατ΄ επανάληψη η ηγεσία της ΚΕΔΕ, τόσο στις συναντήσεις της στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και στα συνέδρια της, έχει καταδείξει την ανάγκη να σχεδιαστεί ένας νόμος από «λευκή κόλλα» δηλαδή από την αρχή προκειμένου να είναι βασισμένος σε ρεαλιστικά δεδομένα και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή πολιτική προστασία.

ΚΔΑΠ: Σταθερότητα και χρηματοδότηση για τις δημοτικές δομές

Η ΚΕΔΕ εκφράζει επιφυλάξεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την προτεινόμενη μετεξέλιξη των ΚΔΑΠ σε ΚΔΑΠ–STEAM από το 2026–2027, εφόσον δεν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

«Η ενίσχυση των δημοτικών κοινωνικών δομών προϋποθέτει σταθερό πλαίσιο λειτουργίας και επαρκή χρηματοδότηση», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

«Η Αυτοδιοίκηση επιδιώκει συνεργασία με την Πολιτεία, με σαφείς ρόλους και αμοιβαίο σεβασμό. Μόνο έτσι οι πολιτικές έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον πολίτη», κατέληξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.