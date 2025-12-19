Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση σε βάση του στρατού της Κολομβίας – Τους αντάρτες κατηγορεί η κυβέρνηση

Τουλάχιστον τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον βάσης των ενόπλων δυνάμεων στην Κολομβία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις τηη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Η τοπική αυτοδιοίκηση στον βορειοανατολικό νομό Σέσαρ έκανε λόγο για άλλους 32 τραυματίες.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Κολομβίας, ο Λουίς Εμίλιο Καρδόσο, επέρριψε μέσω X την ευθύνη για την επίθεση στον ELN, αναφέροντας πως μέλη του χρησιμοποίησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον του στρατοπέδου του 14ου τάγματος πεζικού στον δήμο Αγουατσίκα.

Ο ELN ωστόσο δεν φαίνεται να έχει ακόμα αναλάβει ευθύνη για την επίθεση.

Cuatro soldados asesinados y otros siete heridos deja ataque con explosivos contra la Base Militar del 27, Batallón de Infantería N 14, en la vereda El Juncal, de Aguachica, Cesar. Autoridades atribuyen la acción terrorista al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης και οι οργανώσεις ανταρτών στην Κολομβία

Ο ELN, ή Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης, οργάνωση της άκρας αριστεράς ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας, σύμφωνα με ειδικούς και την υπηρεσία πληροφοριών.

Στην Κολομβία μαίνεται για κάπου έξι δεκαετίες εμφύλιος πόλεμος στον οποίο ενεπλάκησαν στην πορεία των ετών οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα θανάτου, καρτέλ ναρκωτικών και οι δυνάμεις ασφαλείας του κράτους, με πάνω από 220.000 νεκρούς κι εκατομμύρια άλλους ξεριζωμένους.

Los traquetos del ELN decretan paro armado en Colombia para protestar contra las medidas de Trump. Nos creen idiotas? Protestan contra Estados Unidos generando miedo a la población colombiana? Esa parece mas bien una medidas de aliados de los gringos. Pendejos.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας ειρήνης (2016) με τη μέχρι τότε μεγαλύτερη οργάνωση ανταρτών της Λατινικής Αμερικής, τις πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την πιο σοβαρή κρίση ασφαλείας των τελευταίων χρόνων.

BREAKING | Colombia's ELN, the largest remaining active guerrilla group, announces an armed strike against "Trump's neocolonial plans and US imperialism." During the last US invasion threats against Venezuela in 2019, the ELN declared that it "will fight" any invading US troops.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο κατέβαλε προσπάθεια να διαπραγματευτεί με τον ELN και διάφορες άλλες ένοπλες οργανώσεις προκειμένου να τερματίσουν τη δράση τους αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά το εγχείρημα έμεινε μετέωρο.

Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των FARC οι οποίες συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.