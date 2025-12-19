newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων
Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 10:58

Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε στέγη κτιρίου για να πραγματοποιήσει εργασίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη το μεσημέρι στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος σκοτώθηκε ύστερα από πτώση από ύψος 20 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr,  όλα έγιναν όταν χρειάστηκε να ανέβει στη στέγη κτιρίου προκειμένου να κάνει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, αλλά μέρος της στέγης υποχώρησε με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»
Ελλάδα 19.12.25

Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

Ενώ οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη αποφάσισαν την ελεύθερη προς τη Λάρισα για το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρος καταγγέλλουν ότι η αστυνομία κλείνει τον δρόμο.

Σύνταξη
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους
Κρήτη 19.12.25

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο «ερευνητή» με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται στην αίθουσα του ΜΟΔ η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 19.12.25

Συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας - Γιατί είχε διακοπεί

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Σταθμό Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη

Σύνταξη
Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα
Υπογονιμότητα 19.12.25

Ο «επώνυμος δότης» που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και η αλματώδης ζήτηση σπέρματος στην Ελλάδα

Το θέμα με τον Δάνο δότη αποκάλυψε τη μεγάλη ζήτηση σπέρματος που δεν καλύπτεται εύκολα από την προσφορά - Μιλούν στο in o γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, διευθύντρια τράπεζας κρυοσυντήρησης και καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κοκαΐνη: Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;
Τα κράτη των ναρκωτικών 19.12.25

Θα γλιτώσει η Ευρώπη από το «λευκό τσουνάμι»;

Τι λένε οι αριθμοί πίσω από τις κατασχέσεις σε φορτία με κοκαΐνη στα ευρωπαϊκά λιμάνια, πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα και οι διωκτικές Αρχές και τι συμβαίνει στη χώρα μας

Γιώργος Σχοινάς
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Σύνταξη
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»
Ελλάδα 19.12.25

Δίκη Τεμπών: «Γολγοθάς» συγγενών για να φτάσουν στη Λάρισα- «Τους δρόμους δεν τους έκλεισαν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία»

Ενώ οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη αποφάσισαν την ελεύθερη προς τη Λάρισα για το δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόρος καταγγέλλουν ότι η αστυνομία κλείνει τον δρόμο.

Σύνταξη
Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»
Κόσμος 19.12.25

Πρώτη δήλωση του ISIS μετά την επίθεση στη Συρία: «Ήταν ισχυρό πλήγμα για τις ΗΠΑ και τις συριακές δυνάμεις»

Τρεις Αμερικανοί – δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας – μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, σκοτώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στη Συρία σε «ενέδρα από έναν ελεύθερο σκοπευτή»

Σύνταξη
Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι: «Στην Τσέλσι και του χρόνου»
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Ο Μαρέσκα έσπευσε να «σβήσει τη φωτιά» για Γκουαρδιόλα και Μάντσεστερ Σίτι

Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε ρεπορτάζ που τον ήθελε ως πιθανό αντικαταστάτη του Περ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι, στην περίπτωση που ο Ισπανός αποχωρήσει από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους
Κρήτη 19.12.25

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 54χρονος «ερευνητής» – Είχε εξαπατήσει και άλλους

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό - Στο φως νέα στοιχεία που συνδέουν τον 54χρονο «ερευνητή» με μια πολυσυζητημένη εξαφάνιση του παρελθόντος, εκείνη μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων.

Σύνταξη
Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες – Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο – Live η ετήσια συνέντευξη
Live η συνέντευξη 19.12.25

Πούτιν: Το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συνομιλίες - Ο εχθρός υποχωρεί στο μέτωπο - Διαρρήκτες οι ηγέτες της ΕΕ

Στην ετήσια - μαραθώνια όπως συνηθίζει - συνέντευξή του ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε περισσότερες νίκες του ρωσικού στρατού μέχρι το τέλος του έτους

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο