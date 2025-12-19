Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων
Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε στέγη κτιρίου για να πραγματοποιήσει εργασίες
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος - Έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου
- Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη το μεσημέρι στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος σκοτώθηκε ύστερα από πτώση από ύψος 20 μέτρων.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, όλα έγιναν όταν χρειάστηκε να ανέβει στη στέγη κτιρίου προκειμένου να κάνει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, αλλά μέρος της στέγης υποχώρησε με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.
Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.
- Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
- Η στεγαστική κρίση πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
- 500 θέσεις «ανάσα» για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η τραγουδίστρια Ιωάννα Αθανασιάδου στηρίζει τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο
- Ο Τραμπ «αφήνει στο τραπέζι» το ενδεχόμενο πολέμου με την Βενεζουέλα
- Αυστραλία: Έδωσαν 2,5 εκατ. δολάρια στον ήρωα που αφόπλισε τον τρομοκράτη στο Σίδνεϊ
- Ιαπωνία: Σκηνές θρίλερ στο Τόκιο – Ζευγάρι εγκλωβίστηκε και πέθανε σε σάουνα που είχε πάρει φωτιά
- Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις