Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες Πέμπτη το μεσημέρι στην Ελασσόνα, όταν ένας 59χρονος σκοτώθηκε ύστερα από πτώση από ύψος 20 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, όλα έγιναν όταν χρειάστηκε να ανέβει στη στέγη κτιρίου προκειμένου να κάνει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, αλλά μέρος της στέγης υποχώρησε με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.