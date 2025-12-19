H low budget περιπλάνηση του Κέβιν Σπέισι συνεχίζεται – Από την Κύπρο στην Ιταλία και επιστροφή στην τηλεόραση

Ήταν Οκτώβριος του 2017, όταν μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, το Netflix έπαιρνε την απόφαση να βγάλει εκτός καστ το μεγάλο όνομα της σειράς House of Cards: ο Κέβιν Σπέισι όχι απλά αποτελούσε παρελθόν από το επιτυχημένο σήριαλ, αλλά είδε όλες τις πόρτες των μεγάλων στούντιο να κλείνουν.

Από τότε έχουν περάσει οκτώ χρόνια. Ο 66χρονος ηθοποιός, το 2023 αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων ανδρών σε ποινική δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να επιστρέψει στα δικαστήρια καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες εις βάρος του κατηγορίες.

Μέχρι τότε, ο βραβευμένος με Όσκαρ Κέβιν Σπέισι συνεχίζει την low budget περιπλάνησή του στην Ευρώπη – και μετά την Κύπρο ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι η Ιταλία.

Σύμφωνα με το Variety, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ιταλική σειρά του RAI Minimarket. Αυτή θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη μετά από μια οκταετία και το House of Cards.

Ο Κέβιν Σπέισι αναμένεται να υποδυθεί τον… εαυτό του στη σειρά, ως τον φανταστικό μέντορα ενός νεαρού άνδρα που εργάζεται σε ένα παντοπωλείο στη Ρώμη και ονειρεύεται να γίνει τηλεοπτικός σταρ.

Σύμφωνα με την περίληψη, ο Σπέισι υποδύεται την «καλλιτεχνική συνείδηση και τον απρόβλεπτο μέντορα» του Βιγκάνο, με τη σχέση τους να βασίζεται κυρίως σε «διαπληκτισμούς, παρεξηγήσεις και αμοιβαία πειράγματα». Η σειρά αποτυπώνει τόσο «την εμπειρία ενός ανθρώπου που έχει βρεθεί στα πιο σημαντικά [κινηματογραφικά και τηλεοπτικά] πλατό του κόσμου» όσο και «την απερισκεψία κάποιου που δεν συνειδητοποιεί ότι έχει έναν βραβευμένο με Όσκαρ στο πλευρό του».

Όπως αναφέρει το Variety, στο σποτ που κυκλοφόρησε ο Σπέισι τραγουδά το «You’ve Got a Friend in Me» του Ράντι Νιούμαν και το κλασικό τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα «I’ve Got You Under My Skin» μαζί με τον Ιταλό ηθοποιό Φιλίπο Λαγκανά, ο οποίος υποδύεται τον επίδοξο Ιταλό σταρ Μάνλιο Βιγκάνο.