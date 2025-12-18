Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επιδρομή των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου
Νέα δολοφονική επιδρομή εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσουν κάποια απόδειξη γι' αυτόν τον ισχυρισμό.
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).
Η SOUTHCOM ανακοίνωσε ότι το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά – χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτόν τον ισχυρισμό
Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X πως υπήρχαν «πληροφορίες» ότι το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» και πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» — χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς — δημοσιοποιώντας αποχαρακτηρισμένο βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 15 δευτερολέπτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025
«Εξωδικαστική δολοφονία»
Ο ΟΗΕ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον ύπατο αρμοστή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, να ζητάει έρευνα, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιθέσεις απαράδεκτες, καθώς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι «Αυτές οι επιθέσεις και το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος τους είναι απαράδεκτα. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την εξωδικαστική δολοφονία ανθρώπων σε αυτά τα σκάφη».
