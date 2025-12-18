Νέο περιστατικό βίας σε γυμνάσιο της Αγ. Παρασκευής – 13χρονη ξυλοκοπήθηκε από συμμαθήτριες
Η μητέρα της 13χρονης κατέθεσε μήνυση για τη λεκτική και σωματική επίθεση που δέχτηκε η κόρη της στο διάλειμμα.
Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφεται αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στους αστυνομικούς, όλα έγιναν χθες το μεσημέρι σε γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής.
Συγκεκριμένα, μια 13χρονη φέρεται να δέχτηκε επίθεση, αρχικά λεκτική, και στη συνέχεια σωματική από δυο 13χρονες κατά τη διάρκεια διαλείμματος.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η δασκάλα των παιδιών και η μητέρα της ανήλικης, η οποία μετά το τέλος των μαθημάτων πήγε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και κατέθεσε μήνυση.
Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.
Συγκεκριμένα στις 17/10/25 στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη να γονατίσει μπροστά της και τη χαστούκισε ενώ την βιντεοσκοπούσαν.
Η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ η δεύτερη ανήλικη που ενεπλάκη στο περιστατικό αναζητείται.
