Η απόφαση μιας καθηγήτριας λυκείου να προβάλει στα παιδιά στη τάξης της, επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» που ήταν ακατάλληλο για ανήλικους, έχει προκαλέσει σάλο.

Η καθηγήτρια πληροφορικής, σύμφωνα με τις καταγγελίες των μαθητών, τούς έβαλε να παρακολουθήσουν στον προτζέκτορα, ένα επεισόδιο της σειράς φαντασίας “Black Mirror” που έχει σήμανση καταλληλότητας για ενήλικους.

Κάποια από τα παιδιά, αντέδρασαν και το θέμα έφτασε στην διεύθυνση του σχολείου κι από εκεί στην δευτεροβάθμια διεύθυνση, όπου και διέταξε έρευνα για το περιστατικό.

«Κυρία τι πράγματα είναι αυτά;» ρώτησε μαθητής στο Λύκειο

Πατέρας μαθητή που ήταν παρόντας στην αίθουσα μίλησε στην εκπομπή του Mega «Buongiorno και τόνισε σχετικά: «Τη Δευτέρα η καθηγήτρια της πληροφορικής πρόβαλε στα παιδιά ένα επεισόδιο από το Black Mirror, το οποίο κατά τα παιδιά είχε κάποιες ακατάλληλες σκηνές. Το συμβάν έγινε στο τμήμα των μαθητών της Γ’ Λυκείου, που επέλεξαν να μην πάνε στην 5ήμερη εκδρομή.

Δημιουργήθηκε αναστάτωση και κάποια παιδιά εναντιώθηκαν. Κάποια στιγμή ένας μαθητής σηκώθηκε κι έκλεισε τον προτζέκτορα και της είπε «κυρία τι πράγματα είναι αυτά;».

Αμέσως μετά την καθηγήτρια την κάλεσε η διευθύντρια στο γραφείο της για εξηγήσεις. Έχει ενημερωθεί και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιμένουμε τις ενέργειές της».