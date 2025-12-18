magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Δεν είναι ένα ακόμα power couple στον χώρο του θεάματος, αλλά ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η πρώην pop star, κατάφεραν να μεταμορφωθούν σε δύο ικανότατους επιχειρηματίες – και μάλιστα χωρίς ποτέ να χάσουν τη lifestyle λάμψη τους. Η ζωή των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένα ανοιχτό βιβλίο.

Άλλωστε, έχουν φροντίσει και οι δύο για αυτό – μέσα από τα ντοκιμαντέρ για τις ζωές τους, τις καθημερινές αναρτήσεις τους στα social media και τις συχνές συνεντεύξεις τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Σε μια τέτοια, η Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει στη φόρα κάποια από τα άπλυτα του συζύγου της, αποκαλύπτοντας την πιο ενοχλητική συνήθειά του.

Μιλώντας στο Watch What Happens Live είπε πως «ο Ντέιβιντ θέλει να πηγαίνει νωρίς σε όλα τα events. Πάμε σε ένα πάρτι και πολλές φορές είμαστε εκεί πριν από το προσωπικό. Μετά από κάποιο σημείο γίνεται ντροπιαστικό όλο αυτό».

Μάλιστα, όταν ο Άντι Κόεν της είπε ότι κανονικά εκείνη θα έπρεπε να πηγαίνει αργά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ως σταρ, η απάντηση της Βικτόρια Μπέκαμ ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό του λέω συνεχώς».

Πάντως, όπως φαίνεται, αυτή δεν είναι η μοναδική ενοχλητική συνήθεια του πρώην αστέρα των γηπέδων. Ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας σε ένα event στο Μαϊάμι τον περασμένο Απρίλιο είχε αποκαλύψει μια συνήθειά του που σπάει τα νεύρα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

«Είμαι πολύ οργανωμένος, αλλά σε τέτοιο βαθμό που κουράζω τους πάντας. Πάρα πολύ οργανωμένος» είπε σε όσους είχαν βρεθεί στην εκδήλωση και συμπλήρωσε: «Ενοχλεί τη γυναίκα μου, κάποιες φορές. Ενοχλεί τα παιδιά μου, κάποιες φορές».

Ωστόσο ακόμα και όταν δυσφορούν, ο Μπέκαμ έχει την απάντησή του. «Χωρίς τον μπαμπά τίποτα δεν θα ήταν οργανωμένο και τακτοποιημένο και θα χάνατε τα πράγματά σας» είπε ότι εξηγεί στην οικογένειά του.

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Οργισμένη αντίδραση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική και διαρρέει το περιεχόμενο κατάθεσης του Παπασταύρου»

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας ότι «Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική», καταταστρατηγεί τη νομοθεσία ενώ όπως αναφέρει «τίθεται θέμα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας»

Σύνταξη
Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Τεταμένο κλίμα 18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Υιοθεσία 18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας – «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25 Upd: 10:27

Πυρά κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - «Κρύψατε τον Χατζηδάκη»

Οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώνουν την επιτροπή για το θέμα των ΕΛΤΑ και τα σχέδια για κλείσιμο καταστημάτων που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος – Live η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Στην Εξεταστική καταθέτουν Παπασταύρου και Μπρατάκος - Live η συνεδρίαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου ΕΕΒΑ, Γιάννη Μπρατάκου

Σύνταξη
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
Τα σημάδια 18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
