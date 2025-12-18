Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Δεν είναι ένα ακόμα power couple στον χώρο του θεάματος, αλλά ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής και η πρώην pop star, κατάφεραν να μεταμορφωθούν σε δύο ικανότατους επιχειρηματίες – και μάλιστα χωρίς ποτέ να χάσουν τη lifestyle λάμψη τους. Η ζωή των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι ένα ανοιχτό βιβλίο.

Άλλωστε, έχουν φροντίσει και οι δύο για αυτό – μέσα από τα ντοκιμαντέρ για τις ζωές τους, τις καθημερινές αναρτήσεις τους στα social media και τις συχνές συνεντεύξεις τους.

Σε μια τέτοια, η Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει στη φόρα κάποια από τα άπλυτα του συζύγου της, αποκαλύπτοντας την πιο ενοχλητική συνήθειά του.

Μιλώντας στο Watch What Happens Live είπε πως «ο Ντέιβιντ θέλει να πηγαίνει νωρίς σε όλα τα events. Πάμε σε ένα πάρτι και πολλές φορές είμαστε εκεί πριν από το προσωπικό. Μετά από κάποιο σημείο γίνεται ντροπιαστικό όλο αυτό».

Μάλιστα, όταν ο Άντι Κόεν της είπε ότι κανονικά εκείνη θα έπρεπε να πηγαίνει αργά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ως σταρ, η απάντηση της Βικτόρια Μπέκαμ ήταν ξεκάθαρη: «Αυτό του λέω συνεχώς».

Πάντως, όπως φαίνεται, αυτή δεν είναι η μοναδική ενοχλητική συνήθεια του πρώην αστέρα των γηπέδων. Ο ίδιος ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας σε ένα event στο Μαϊάμι τον περασμένο Απρίλιο είχε αποκαλύψει μια συνήθειά του που σπάει τα νεύρα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

«Είμαι πολύ οργανωμένος, αλλά σε τέτοιο βαθμό που κουράζω τους πάντας. Πάρα πολύ οργανωμένος» είπε σε όσους είχαν βρεθεί στην εκδήλωση και συμπλήρωσε: «Ενοχλεί τη γυναίκα μου, κάποιες φορές. Ενοχλεί τα παιδιά μου, κάποιες φορές».

Ωστόσο ακόμα και όταν δυσφορούν, ο Μπέκαμ έχει την απάντησή του. «Χωρίς τον μπαμπά τίποτα δεν θα ήταν οργανωμένο και τακτοποιημένο και θα χάνατε τα πράγματά σας» είπε ότι εξηγεί στην οικογένειά του.