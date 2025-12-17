Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι

Μήνυση κατά της συζύγου του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, υπέβαλαν 343 γυναίκες, μέλη και μη μέλη οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών. Αιτία ήταν ο χαρακτηρισμός «βρωμιάρες σκύλες», που απέδωσε σε φεμινίστριες διαδηλώτριες η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ευρισκόμενη στο θέατρο «Folies Bergère», στο Παρίσι.

Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε κατά τη συνομιλία της με τον κωμικό ηθοποιό Αρί Αμπιτάν, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Η έρευνα εις βάρος του είχε σταματήσει λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Την προηγούμενη ημέρα της παράστασης, είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση εις βάρος του.

Οι ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση, φωνάζοντας «Αμπιτάν, Βιαστή!».

Στο βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να ρωτά τον Αμπιτάν πώς αισθάνεται μετά το περιστατικό. Εκείνος είπε ότι «φοβάται». Και η σύζυγος του Γάλλου προέδρου του είπε ότι αν επανεμφανιστούν οι «βρωμιάρες σκύλες» (sales connes) «θα τις πετάξουμε έξω».

Μήνυση για «δημόσια προσβολή»

Οι 343 μηνύτριες (0 αριθμός είναι συμβολικός για τον γαλλικό φεμινισμό, καθώς το 1971 343 γυναίκες υπέγραψαν δημοσίως δήλωση υποστήριξης των αμβλώσεων) υπέβαλαν μήνυση κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή.

Η δικηγόρος τους, Ζουλιέτ Σαπέλ, επισήμανε ότι η Μπριζίτ Μακρόν, «είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, τα λόγια της έχουν σημασία». Και επισήμανε ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου φαινόταν «πολύ αφοσιωμένη σε υποθέσεις για τις γυναίκες».

Αλλά, πρόσθεσε, «στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των δημόσιων ομιλιών της και αυτού που πραγματικά σκέφτεται».

Η φεμινιστική ομάδα που συμμετείχε στη θεατρική διαμαρτυρία, Nous Toutes (Όλες Εμείς), δήλωσε ότι διέκοψαν την παράσταση του Αμπιτάν, για να διαμαρτυρηθούν για την «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία.

Δεν ζητά συγγνώμη

«Λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που καταγράφηκαν σε βίντεο ως «ιδιωτικά».

«Δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Έτσι, όταν λειτουργώ ιδιωτικά, μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός», είπε.