Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 20:56

Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι

Πάνω από 300 γυναίκες υπέβαλαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Αφορμή, βιντεοσκοπημένες δηλώσεις της, στις οποίες φεμινίστριες διαδηλώτριες «βρωμιάρες σκύλες».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Μήνυση κατά της συζύγου του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, υπέβαλαν 343 γυναίκες, μέλη και μη μέλη οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών. Αιτία ήταν ο χαρακτηρισμός «βρωμιάρες σκύλες», που απέδωσε σε φεμινίστριες διαδηλώτριες η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ευρισκόμενη στο θέατρο «Folies Bergère», στο Παρίσι.

Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε κατά τη συνομιλία της με τον κωμικό ηθοποιό Αρί Αμπιτάν, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Η έρευνα εις βάρος του είχε σταματήσει λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Την προηγούμενη ημέρα της παράστασης, είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση εις βάρος του.

Οι ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση, φωνάζοντας «Αμπιτάν, Βιαστή!».

Στο βίντεο, η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να ρωτά τον Αμπιτάν πώς αισθάνεται μετά το περιστατικό. Εκείνος είπε ότι «φοβάται». Και η σύζυγος του Γάλλου προέδρου του είπε ότι αν επανεμφανιστούν οι «βρωμιάρες σκύλες» (sales connes) «θα τις πετάξουμε έξω».

Μήνυση για «δημόσια προσβολή»

Οι 343 μηνύτριες (0 αριθμός είναι συμβολικός για τον γαλλικό φεμινισμό, καθώς το 1971 343 γυναίκες υπέγραψαν δημοσίως δήλωση υποστήριξης των αμβλώσεων) υπέβαλαν μήνυση κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή.

Η δικηγόρος τους, Ζουλιέτ Σαπέλ, επισήμανε ότι η Μπριζίτ Μακρόν, «είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, τα λόγια της έχουν σημασία». Και επισήμανε ότι η σύζυγος του Γάλλου προέδρου φαινόταν «πολύ αφοσιωμένη σε υποθέσεις για τις γυναίκες».

Αλλά, πρόσθεσε, «στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των δημόσιων ομιλιών της και αυτού που πραγματικά σκέφτεται».

Η φεμινιστική ομάδα που συμμετείχε στη θεατρική διαμαρτυρία, Nous Toutes (Όλες Εμείς), δήλωσε ότι διέκοψαν την παράσταση του Αμπιτάν, για να διαμαρτυρηθούν για την «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία.

Δεν ζητά συγγνώμη

«Λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που καταγράφηκαν σε βίντεο ως «ιδιωτικά».

«Δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Έτσι, όταν λειτουργώ ιδιωτικά, μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να συμπεριφερθεί με τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός», είπε.

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
Προσεχώς υπογράφεται 17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
«Damage Control» 17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
Κόσμος 17.12.25

Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Gatestone Institute η προοπτική της Τουρκίας, μαζί με άλλες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, να εξοπλιστούν με τα αεροσκάφη F-35 έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαζόπουλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία να πάω στο φυσικό δικαστή, έχει πιάσει ήδη τον φυσικό δικαστή
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία να πάω στο φυσικό δικαστή, έχει πιάσει ήδη τον φυσικό δικαστή

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε όσα είπε ή... δεν είπε στην εξεταστική επιτροπή ο «Φραπές» αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως χτίστηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως χτίστηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώθηκε το κτίριο
Ελλάδα 17.12.25 Upd: 21:50

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Εκκενώθηκε το κτίριο

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για έλεγχο - Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει συλλάβει ένα άτομο και εξετάζεται αν σχετίζεται με το περιστατικό

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
Δίκη υποκλοπών 17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη
Ελλάδα 17.12.25

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Η μητέρα ενός εκ των έξι παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη με 2-1 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Καβάλας στο Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς που έγιναν αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι
On Field 17.12.25

Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελά κι έθεσε υποψηφιότητα για την βασική εντεκάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
«Αναβάθμιση» 17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
Μπλόκα στις γιορτές 17.12.25

«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
Προσεχώς υπογράφεται 17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
«Damage Control» 17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Ηρακλή, στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και τερμάτισε πρώτος, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «8».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Ελλάδα 17.12.25

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

