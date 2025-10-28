Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης με αναστολή από τρεις έως δώδεκα μήνες, κοινωνική εργασία και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας για τα 10 άτομα που κατηγορούνται για τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την Μπριζίτ Μακρόν.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, βρέθηκαν ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου της γαλλικής πρωτεύουσας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της Γαλλίας.

Το ζεύγος Μακρόν έχει επίσης μηνύσει για δυσφήμιση την ακροδεξιά podcaster Κάντανς Όουενς στις ΗΠΑ, η οποία υποστήριξε σε σειρά εκπομπών ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.

Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφέν Οζιέρ, η οποία κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της». Είπε ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.ά. Οι ηλικίες τους είναι από 41 έως 60 ετών.

Ο εισαγγελέας επιφύλασσε την αυστηρότερη ποινή για του διαφημιστή, που είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan». Ο Sagan σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης. Ο εισαγγελέας ζήτησε 12 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 8.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μικρότερες ποινές φυλάκισης και μικρότερα πρόστιμα.

Όλοι, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους μίλησαν για «ελευθερία της έκφρασης» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπερασπίστηκαν το δικαίωμά τους στο «χιούμορ» και τη «σάτιρα».

Εξέφρασαν επίσης την έκπληξή τους που κλήθηκαν να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Υποστήριξαν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί τα tweets τους αποκρύφθηκαν από την εισαγγελία όταν έχουν δημοσιευτεί «εκατομμύρια» άλλες αναρτήσεις για το θέμα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατήγγειλαν ότι οι πελάτες τους διώχθηκαν για «παραδειγματισμό».