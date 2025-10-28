Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η κόρη της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη σε δικαστήριο του Παρισιού ότι η μητέρα της υποφέρει πλέον από «βαθύ άγχος» λόγω ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο της.

Σύμφωνα με το CNN, η 41χρονη Τιφάν Οζιέρ είπε ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να καταθέσει στη δίκη, στην οποία δέκα άτομα κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση της 72χρονης πρώτης κυρίας, επειδή διέδωσαν αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της.

«Δεν υπάρχει ούτε μία εβδομάδα που να μην υφίσταται παρενόχληση, δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο στην προσωπική ή επαγγελματική της ζωή που να μην αναφέρει αυτές τις κατηγορίες», δήλωσε.

Περιέγραψε πώς η μητέρα της πρέπει να προσέχει συνεχώς τι φοράει ή πώς συμπεριφέρεται, από φόβο ότι οποιαδήποτε εικόνα της μπορεί να «παραμορφωθεί» και να χρησιμοποιηθεί ως όπλο στο διαδίκτυο.

Το διαδικτυακό εκφοβισμό έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία της Μπριζίτ Μακρόν, δήλωσε η Οζιέρ, προσθέτοντας ότι αυτή η «επιδείνωση» επιβεβαιώνεται από ιατρικές αξιολογήσεις.

«Διαβάζει τα tweets, αλλά δεν θέλει πια να το κάνει», πρόσθεσε η Οζιέρ.

Η μικρότερη από τα τρία παιδιά της Μπριζίτ Μακρόν, από τον πρώτο της γάμο με τον Αντρέ-Λουί Οζιέρ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει βαθιά και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μητέρα της είναι συντετριμμένη που «τα εγγόνια της ακούνε αυτά που λέγονται» και «δεν ξέρει πώς να τα σταματήσει», εξήγησε.

Η υπόθεση Όουενς και το cyberbullying της πρώτης κυρίας

Η υπόθεση σχετίζεται με μια νομική καταγγελία που υπέβαλε ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας τον Αύγουστο του 2024 για διαδικτυακό εκφοβισμό, η οποία οδήγησε σε δύο κύματα συλλήψεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025.

Οι αρχικές έρευνες εντόπισαν αρκετές καταγγελίες σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και περιγραφές της διαφοράς ηλικίας μεταξύ αυτής και του προέδρου ως «παιδεραστία», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες και η ετυμηγορία θα εκδοθεί πιθανότατα αργότερα.

Εάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

Η δίκη έρχεται τρεις μήνες μετά την υποβολή από τον Μακρόν και τη σύζυγό του αγωγής για δυσφήμιση με 22 κατηγορίες στην πολιτεία του Ντελαγουέρ των ΗΠΑ εναντίον της δεξιάς ποδκάστερ Κάντας Όουενς, λόγω της ισχυριζόμενης υπόθεσης ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να είναι άνδρας.

Η αγωγή στο Ντελαγουέρ ισχυρίζεται ότι η Όουενς μετέδωσε «μια αμείλικτη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον των Μακρόν που διήρκεσε ένα χρόνο».

Τον Μάρτιο, η συντηρητική σχολιάστρια αναβίωσε μια θεωρία συνωμοσίας σε ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Είναι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας άνδρας;», σύμφωνα με την καταγγελία.

Προωθούμενη ευρέως στο X, η Όουενς είπε ότι η θεωρία συνωμοσίας ήταν «πιθανώς το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην πολιτική ιστορία».

Έκτοτε, η Όουενς έχει δημιουργήσει πολλά βίντεο για τη Μπριζίτ Μακρόν για τους σχεδόν 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές της στο YouTube, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς πολλών επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte».