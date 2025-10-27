Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
Οι φήμες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, είναι άνδρας έχουν πάρει πλέον τη νομική οδό
- Οι νομικοί αγώνες της Μπριζίτ Μακρόν συνεχίζονται: 10 άτομα δικάζονται για cyberbullying κατά της πρώτης κυρίας
Δέκα άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Παρίσι τη Δευτέρα, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, αφού διέδωσαν αυτό που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της συζύγου του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Η δίκη έρχεται τρεις μήνες μετά την υποβολή από τον Μακρόν και τη σύζυγό του αγωγής για δυσφήμιση με 22 κατηγορίες στην πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ εναντίον της δεξιάς podcaster Κάντανς Όουεν, για τον ισχυρισμό ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να έχει γεννηθεί άνδρας.
Η γαλλική υπόθεση σχετίζεται με μια νομική καταγγελία που υπέβαλε ο δικηγόρος της πρώτης κυρίας τον Αύγουστο του 2024 για διαδικτυακή παρενόχληση, η οποία οδήγησε σε δύο κύματα συλλήψεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με το CNN.
Οι αρχικές έρευνες εντόπισαν αρκετούς ισχυρισμούς σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και περιγραφές της διαφοράς ηλικίας μεταξύ αυτής και του προέδρου ως «παιδεραστία», σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες και η ετυμηγορία θα εκδοθεί πιθανότατα αργότερα.
Μεταξύ των οκτώ ανδρών και των δύο γυναικών ηλικίας 41 έως 60 ετών που δικάζονται είναι ένας εκλεγμένος αξιωματούχος, ένας ιδιοκτήτης γκαλερί, ένας ειδικός πληροφορικής, ένας δάσκαλος, ένας διαχειριστής ακινήτων και ένας επιχειρηματίας.
Το BFMTV, συνεργάτης του CNN, έδωσε λεπτομέρειες για έναν από τους κατηγορούμενους: τον 41χρονο διαφημιστικό στέλεχος Aurélien Poirson-Atlan, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Zoé Sagan» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο λογαριασμός του στο X, ο οποίος έχει πλέον ανασταλεί, έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών καταγγελιών και συχνά συνδέεται με συνωμοσιολόγους.
Μακρόν κατά Όουενς
Η αγωγή στο Ντελαγουέρ ισχυρίζεται ότι ο Όουενς μετέδωσε «μια αμείλικτη, διάρκειας ενός έτους, εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον των Μακρόν».
Τον Μάρτιο, η συντηρητική σχολιάστρια αναβίωσε μια θεωρία συνωμοσίας σε ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Είναι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας άνδρας;», σύμφωνα με την καταγγελία. Προωθώντας ευρέως το βίντεο στο X, είπε ότι η θεωρία συνωμοσίας ήταν «πιθανώς το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην πολιτική ιστορία».
Έκτοτε, η Όουενς έχει δημιουργήσει πολλά βίντεο για την Μπριζίτ Μακρόν για τους σχεδόν 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές της στο YouTube, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς πολλών επεισοδίων με τίτλο «Becoming Brigitte».
