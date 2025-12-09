Σάλος στη Γαλλία με τη Μπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διαμαρτύρονταν έξω από θέατρο
Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για ακτιβίστριες που διαδήλωσαν έξω από θέατρο η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα στα social media, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes που μια ημέρα νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.
Ο συγκεκριμένος ηθοποιός το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό μιας νεαρής γυναίκας, με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Ακολούθησε μακρά έρευνα 3 ετών και στη συνέχεια η υπόθεση απορρίφθηκε από το εφετείο το περασμένο Ιανουάριο.
Ο ηθοποιός επέστρεψε στο θέατρο και έκτοτε έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών. Το Σάββατο γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».
Την επόμενη μέρα στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η Μπριζίτ Μακρόν. Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πήγε στα παρασκήνια για να συναντήσει τον ηθοποιό, ο οποίος της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».
Για κακή της τύχη η συνομιλία αυτή κατεγράφη και πλέον αναπαράγεται στα social media.
Εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας δήλωσε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».
Η βουλευτής του Εθνικού Μετώπου Σάρα Λεγκρέν ήταν μεταξύ των πολλών που επέκριναν την κυρία Μακρόν γράφοντας στο Χ «η Μπριζίτ Μακρόν προσβάλλει τις φεμινίστριες που κινητοποιήθηκαν εναντίον του Folies Bergère».
