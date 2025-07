Το μετέωρο… χέρι του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε ακόμη μία άβολη στιγμή με τη σύζυγό του κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται η Μπριζίτ Μακρόν να απομακρύνεται όταν ο Εμανουέλ της προσφέρει το χέρι του, την ώρα που συνοδεύουν τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ.

Ο Μακρόν την ακουμπά απαλά στην πλάτη και προσπαθεί να της πιάσει το χέρι, ωστόσο εκείνη τον αγνοεί επιδεικτικά και μάλιστα ανοίγει το βήμα της για να απομακρυνθεί.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά από ένα ακόμη «άκυρο», όταν εκείνη προτίμησε να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα αντί να δεχτεί το χέρι του κατά την αποβίβασή τους από το αεροπλάνο.

Καθώς ο Μακρόν αποβιβαζόταν πρώτος από το αεροσκάφος, γύρισε και προσέφερε το χέρι του στην Μπριζίτ, η οποία όμως, προτίμησε να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα, αφήνοντάς τον να αποσύρει αμήχανα το χέρι του πριν χαιρετήσει την Κέιτ με φιλί στον αέρα.

Macron arrived in the UK, a country he hadn’t visited since 2008.

The visit began with a touch of family drama: Brigitte refused to take his hand and confidently descended the plane steps on her own — like a man.

Well, at least she didn’t hit him this time like in Vietnam.

– SK pic.twitter.com/CBjMZ8Ac0D

