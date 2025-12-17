Ο Ολυμπιακός «πληγώνεται» τον Δεκέμβρη – Οι τρεις σερί ήττες και η σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν (vids)

Ο Ολυμπιακός περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος εδώ και περίπου έναν μήνα, έχει μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε στην Euroleague και έχει πέσει εκτός 10αδας με ρεκόρ 8-7. Οι ερυθρόλευκοι αν και ξεκίνησαν δυνατά στη regular season, έχουν θέματα και ηττήθηκαν και από τη Βαλένθια στο ΣΕΦ με 99-92, σε μια αναμέτρηση που «κατέρρευσαν» στην τελευταία περίοδο.

Οι Πειραιώτες είδαν τις «νυχτερίδες» να κάνουν επιμέρους 32-16 και να περνούν και από το Φάληρο και να «πατάνε» στη δεύτερη θέση, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει τρεις σερί ήττες. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα τελευταία χρόνια περνάει μια «κοιλιά» μερικών αγώνων ανά σεζόν, με τον Δεκέμβριο να είναι ένας μήνας που συνήθως περνάει… δύσκολα όταν είναι στα υψηλά στρώματα.

Το φετινό του ξεκίνημα με ρεκόρ 8-7 είναι το δεύτερο χειρότερο την τελευταία πενταετία, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2023-24 μετρούσε 7-8 και εντέλει τερμάτισε πέμπτος (22-12). Στα playoffs, όμως, απέκλεισε την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας και μία δραματική πρόκριση με 3-2 νίκες. Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στο Final Four αποκλείστηκαν όμως από τη Ρεάλ Μαδρίτης και τερμάτισαν στην τρίτη θέση.

Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν είναι καλή, ή τουλάχιστον δεν είναι σταθερή στα τελευταία 5 παιχνίδια, όμως και στις τέσσερις προηγούμενες χρονιές πήγε σε τέσσερα Final Four.

Τι κάνει ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες σεζόν Δεκέμβριο και μετά από 15 ματς

Τη σεζόν 2021-22 ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον ημιτελικό κόντρα στην Εφές και το τρίποντο του Μίτσιτς, ενώ τερμάτισε στη 2η θέση της βαθμολογίας στη regular season. Εκείνο τον Δεκέμβριο οι ερυθρόλευκοι είχαν όμως ρεκόρ 4-1 και συνολικά 10-5 μέχρι το σημείο που βρίσκονται φέτος.

Μια χρονιά αργότερα, ο Ολυμπιακός είχε 9-6 στο σημείο των 15 παιχνιδιών και τερμάτισε στην κορυφή με ρεκόρ 24-10 στο φινάλε της regular season και ήταν κοινά αποδεκτό πως αποτελεί την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Όμως έχασε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης με το καλάθι του Γιουλ. Τον Δεκέμβριο και στην 15η αγωνιστική έχασε εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα στις 22/12 και ήταν η δεύτερη σερί ήττα του. Την 16η αγωνιστική νίκησε στις 30/12 τον ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ με 95-71.

Η χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία ήταν το 2023-24. Τότε σε 15 ματς είχε ρεκόρ 7-8 και τερμάτισε πέμπτος με 22-12, ανατρέποντας την κατάσταση. Πάλι, όμως, είχε δύο σερί ήττες τον Δεκέμβριο (19/12). Υπέστη την έβδομη ήττα του (15/12) από την Βαλένθια στο ΣΕΦ και πάλι και την όγδοη (7-8) από τη Βίρτους.

Πέρσι, ο Ολυμπιακός είχε ρεκόρ 9-6 μετά από 15 ματς και τερμάτισε πρώτος ξανά με ρεκόρ 24-10, σε μια χρονιά παρόμοια με του 2022-23. Και πέρσι όμως ο Ολυμπιακός έχασε στην 15η αγωνιστική από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και από τη Βαλένθια μια αγωνιστική μετά, που ήταν και τότε στις 13/12/2024 η δεύτερη σερί.

Φέτος, ο Ολυμπιακός μετράει τρεις σερί ήττες και καμία νίκη φυσικά τον Δεκέμβριο, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως έχει 15 ματς στην 16η αγωνιστική, διότι δεν έχει γίνει το παιχνίδι με τη Φενέρ στο ΣΕΦ λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.