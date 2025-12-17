Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε το ματς με τη Βαλένθια στα χέρια του μέχρι και το 33ο λεπτό, όμως μια ολική «κατάρρευση» από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφερε την ολική ανατροπή από τις νυχτερίδες, που έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό με 99-92 και συνεχίζουν να «τρελαίνουν» κόσμο στη Euroleague.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ «άλωσε» και το ΣΕΦ μετά το ΟΑΚΑ και έχει ρεκόρ 11-5, είναι στην 2η θέση και είναι η μεγάλη έκπληξη της regular season της Euroleague. Οι «νυχτερίδες» ξεκίνησαν τη «διαβολοβδομάδα» με σπουδαίο διπλό, σε ένα ματς που μέχρι και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου δεν είχαν στα χέρια τους, όμως ο Ολυμπιακός έδωσε δικαιώματα, έκανε κάκιστη τελευταία περίοδο και η Βαλένθια έκανε… ριφιφί στο Φάληρο «πυροβολώντας» από παντού.

Οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό με 16/32 τρίποντα και ποσοστό 50%, δείγμα της κακής άμυνας που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο ειδικά, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 32-16 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας τα ηνία της αναμέτρησης, καθώς προηγούνταν με 76-67, όμως από εκεί και μετά όλα πήγαν στραβά, με αποτέλεσμα να έρθει η πλήρης «κατάρρευση».

Ο Ολυμπιακός και η τρίλεπτη «κατάρρευση» που έφερε το διπλό

Οι Πειραιώτες αν και πήραν διψήφιες διαφορές και προηγήθηκαν με 82-75 με τον Ντόρσεϊ στα 7:03 πριν το τέλος της αναμέτρησης δεν διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι. Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέστη μπλακ άουτ και δέχτηκε 15 διαδοχικούς πόντους, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να προηγηθεί με 90-82 με τον Μοντέρο 3:50 πριν το φινάλε του αγώνα.

Valencia, Olympiakos deplasmanında yaklaşık 3 dakikada 15-0’lık seri yakaladı 🤯 pic.twitter.com/oHpf0wjLsc — Euroleague Time (@euroleague_time) December 16, 2025

Αυτή η μεγάλη ανατροπή σε ένα τρίλεπτο από τη Βαλένθια και κυρίως οι πολλές βεβιασμένες και άστοχες προσπάθειες από πλευράς Ολυμπιακού έφεραν και την ήττα με κάτω τα χέρια ουσιαστικά, αφού στο τελευταίο δίλεπτο οι «νυχτερίδες» προηγήθηκαν ακόμη και με 10 πόντους. Το μεγάλο πρόβλημα για ακόμη ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ήταν στην άμυνα, αλλά και στη διαχείριση της αναμέτρησης στην τελευταία περίοδο, εκεί όπου φέτος έχει χάσει αρκετά ματς, την ώρα μάλιστα που είχε την κατάσταση στα χέρια του.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια έκανε τα πάντα σωστά στην τελευταία περίοδο, έβγαλε πολλές άμυνες, έπαιξε σωστά στην επίθεση με αποστάσεις και εκμεταλλεύτηκε το soft παιχνίδι του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να έχει πολλά ελεύθερα σουτ, οι παίκτες της να βλέπουν το καλάθι… βαρέλι και να παίρνουν ακόμη ένα διπλό στην Ελλάδα, λίγες μέρες μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού και να αποδεικνύει σε ακόμη ένα ματς, ότι φέτος είναι μια από τις πιο σοβαρές ομάδες της Euroleague.

Τη μεγάλη ζημιά για τον Ολυμπιακό την έκαναν οι Μοντέρο με 13 πόντους και 8 ασίστ, Ρόιβερς με 21 πόντους και Τόμπσον με 11 πόντους και 6 ασίστ, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν στο τελευταίο 7λεπτο κανέναν από τους τρεις κορυφαίους της Βαλένθια.