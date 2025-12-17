Ολυμπιακός: Ιταλικό σενάριο και για μεταγραφή σέντερ
Ο Μόντε Μόρις δεν θα είναι η μοναδική προσθήκη στο ρόστερ του Ολυμπιακού, όπως τονίζει ρεπορτάζ που έρχεται από την Ιταλία.
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη του συνεχόμενη ήττα στη Euroleague, αυτή τη φορά από τη Βαλένθια (99-92) στο ΣΕΦ και τα δημοσιεύματα για προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ συνεχίζονται, ενώ ακόμη και για το μέλλον του Γιώργου Μπαρτζώκα αναφέρθηκε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι.
Σε συνέχεια λοιπόν των σεναρίων και των φημών, το Backdoor Podcast του Οράσιο Κάουκι ανέλυσε τις επόμενες κινήσεις των Πειραιωτών και συγκεκριμένα την ενδεχόμενη προσθήκη παίκτη.
Στην αγορά ο Ολυμπιακός
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την αγορά με στόχο την απόκτηση ακόμη ενός ψηλού, ώστε να αυξηθούν οι επιλογές του κόουτς Μπαρτζώκα στη ρακέτα και σημείωσε πως δεν αποκλείεται να γίνει κάποια κίνηση άμεσα.
Μάλιστα, στη συνέχεια στάθηκε και σε πιθανή αποχώρηση, τονίζοντας πως από τη στιγμή που ο Μόντε Μόρις μπει στην «ερυθρόλευκη» εξίσωση, τότε ο Σέιμπεν Λι κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει, με τα δημοσιεύματα να παρουσιάζουν την Εφές ως την ομάδα που έχει κυκλώσει το όνομά του.
Κλείνοντας, για ακόμη μία φορά ο Κάουκι τόνισε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει «κλείσει» το ρόστερ του και πως ο Μόντε Μόρις δεν θα είναι η τελευταία κίνηση των Πειραιωτών.
