17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Επικαιρότητα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 13:51

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

«Παρακολουθούμε σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα συρραφή επιλεκτικών σιωπών και ψεμάτων. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, σχέση από τη οποία απορρέει και η μεγάλη εξουσία του, αρνήθηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο ίδιος ή το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πως παρακολουθούνται βουλευτές της ΝΔ και ότι ενημέρωσε τον Χρήστο Μπουκώρο» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες, ο μάρτυρας «εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής ισχυριζόμενος ότι οι αναφορές Μπουκώρου σε «κυβερνητική πηγή» δεν σχετίζονται με το Μέγαρο Μαξίμου!».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι «δεν είναι σωστό» κάποια κυβερνητική πηγή να ενημερώνει βουλευτές για εν εξελίξει δικογραφίες αλλά δήλωσε ότι δεν βρήκε κάποιον σημαντικό λόγο για να ερευνήσει ο ίδιος «ποια ήταν αυτή η πηγή»… Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη σχέση με τη διαφάνεια «και τις πολιτικές ακεραιότητας», αν και αυτή είναι η βασική αρμοδιότητά του ως υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Το επιτελικό κράτος εμφανίζεται επιμελώς ανήξερο όταν πρέπει να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που αγγίζουν τον Κυριάκο Μηταοτάκη και το επιτελείο του. Γι’ αυτό και ο κ. Μυλωνάκης, στη γνωστή γραμμή της «ομερτά», κάλυψε προκλητικά τον πρωθυπουργό, ισχυριζόμενος ότι «δεν τον ενημέρωσε» για το περιβόητο υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα! Ο κ. Μυλωνάκης το χαρακτήρισε άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που ζήτησε ο ίδιος από τον κ. Βάρρα προκειμένου να ενημερωθεί, τον Ιούνιο του 2025. Δεν ενημέρωσε δηλαδή τον πολιτικό του προϊστάμενο για ένα εσωτερικό υπόμνημα στο οποίο αποτυπώνονται γεγονότα και πληροφορίες που στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, αλλά και αδικοπρακτικές συμπεριφορές (τουλάχιστον) του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, σε βάρος του Δημοσίου και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στοιχεία άνευ σημασίας, όπως φαίνεται, για τον κ. Μυλωνάκη».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητικός ο ισχυρισμός Μυλωνάκη ότι ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη

Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι «εξίσου προκλητικός είναι και ο επίμονος ισχυρισμός Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη». Ακολούθως, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι «απαντώντας με μισόλογα στον Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε όσα ενόρκως κατέθεσε ο κ. Σαλάτας περί «απόλυσής του» από τον ίδιο. Ενώ πάλι έκανε τον ανήξερο σε σχέση με το αίτημα για ανανέωση της απόσπασης της κ. Τυχεροπούλου, το οποίο δεν εγκρίθηκε από τον κ. Φλωρίδη και όχι από τον κ. Τσιάρα».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «πλήρης είναι η άγνοιά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αγροτική πολιτική συνολικά. Δεν γνωρίζει ποιος έφερε την ΚΑΠ, ούτε την Τεχνική Λύση. Αγνοεί πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις. Λες και είναι… περαστικός από την κυβέρνηση και όχι υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Το μόνο που ξέρει είναι να αναπαράγει το αφήγημα «για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό φαίνεται ότι αρκεί για να διατηρεί την κομβική θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «σε ερώτηση του Β. Κόκκαλη για το γεγονός οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι παρακολουθούμενοι, είναι στελέχη της ΝΔ, ανερυθρίαστα απάντησε ότι «η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της». Παραγνωρίζοντας ότι, αν δεν υπήρχε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το «πάρτι» των «γαλάζιων» Φραπέδων και Χασάπηδων θα συνεχιζόταν ανεμπόδιστα μέχρι και σήμερα».

