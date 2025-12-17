Ασύλληπτος παραμένει ο 30χρονος που διαφεύγει στο εξωτερικό και θεωρείται συνεργός των δύο ηθικών αυτουργών στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του αρνήθηκαν τις κατηγορίες αλλά δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να προφυλακιστούν όπως ήδη έχει συμβεί με τους δύο 22χρονους.

Ο ανιψιός θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο 32χρονος επιχειρηματίας στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου

Οι Αρχές διερευνούν πιθανή εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση και δεν αποκλείεται τις προσεχείς ημέρες να υπάρξουν κι άλλα εντάλματα σύλληψης. Για τον 30χρονο, που βρίσκεται στη Γερμανία, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης χθες το βράδυ και εκτιμάται ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ώστε να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του, αναφέρει η eleftheriaonline.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανιψιός θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο 32χρονος επιχειρηματίας θα μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα. Να σημειωθεί ότι η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατέθεσε μήνυση κατά του ξαδέρφου της και προφυλακισμένου πλέον για την υπόθεση, για ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση, περιύβριση νεκρού και προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου, σχετικά με τα όσα είχε καταθέσει στις Αρχές ο ανιψιός εις βάρος του ανήλικου γιου της.

Αντιστροφή ρόλων

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί από τα μέσα Οκτωβρίου κρατούνται στις φυλακές Ναυπλίου. Με βάση τη συμπληρωματική δικογραφία, οι ρόλοι τους φαίνεται ότι αλλάζουν και, ως εκ τούτου, τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανό να βρεθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας και να τους απαγγελθούν νέες κατηγορίες.

Όπως δείχνουν τα νεώτερα στοιχεία, ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως και ισχυρίστηκε ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, αυτός δηλαδή που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και σκότωσε με πέντε σφαίρες τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκεται και το βίντεο που δείχνει την επόμενη ημέρα του διπλού εγκλήματος το αυτοκίνητο του 33χρονου ανιψιού να περνά την οδό Αρτέμιδος και να κατευθύνεται προς τον κόμβο. Ύστερα από τρία λεπτά ο 22χρονος διακρίνεται σε άλλο βίντεο να βρίσκεται σε κοντινό σημείο, δίπλα από τα ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Ο ανιψιός ισχυρίστηκε ότι πράγματι πήγε την επόμενη ημέρα στην Καλαμάτα μαζί με την κοπέλα του για να επισκεφτεί τη μητέρα του, επιμένοντας ότι έχει την παραμικρή συμμετοχή με τη μετακίνηση του 22χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο του εγκλήματος, η θήκη κιθάρας που κουβαλούσαν μαζί τους οι 22χρονοι, η μηχανή με την οποία μετέβησαν από την Αθήνα στη Φοινικούντα, ενώ δεν έχει παραδώσει το κινητό του ο 22χρονος που έχει πλέον το ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Τους «έκαψαν» τα «πακιστανικά τηλέφωνα»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικό συντάκτη στα ΝΕΑ και στο ΒΗΜΑ, το σενάριο ότι τον ανιψιό και τον επιχειρηματία φίλο του τους αποκάλυψε ένας μάρτυρας στην ανακρίτρια δεν ευσταθεί. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ανακρίτρια προέρχονται από ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο 22χρονοι δράστες φαίνεται πως είχαν έρθει σε επικοινωνία με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας πριν αλλά και μετά το διπλό φονικό.

Σε σχέση με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, η ανακρίτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται πως κολύμπησε από τη παραλία της Φοινικούντας έως την Καλαμάτα και στη συνέχεια πήρε ΚΤΕΛ για την Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 22χρονος συνεργός του.