Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Φοινικούντα: Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας
Ελλάδα 16 Δεκεμβρίου 2025 | 18:39

Φοινικούντα: Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Οι συνομιλίες από «πακιστανικά» κινητά αλλά και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Αυτά τα στοιχεία, άλλωστε σε συνδυασμό από τις αναλύσεις εικόνων από κάμερες ασφαλείας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην έρευνα των Αρχών για την υπόθεση της Φοινικούντας.

Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία και ο εργοδότης των δύο 22χρονων που χθες απολογήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρνήθηκαν τα πάντα, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος για το διπλό φονικό, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν.

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News βλέπουμε μια Mercedes που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. Είναι απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα του διπλού φονικού.

3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το σημείο, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια, στο δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Πανομοιότυπα τα δύο αυτοκίνητα

Το Live News επεξεργάστηκε τα καρέ από τα αποκλειστικά βίντεο σε ειδικό εργαστήριο, με σκοπό να φαίνεται πιο καθαρά το όχημα που διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ αλλά και το αυτοκίνητο του ανιψιού έξω από το σπίτι του.

Σε αυτές τις φωτογραφίες αποδεικνύεται πως τα οχήματα είναι πανομοιότυπα.

Αυτό είναι το αυτοκίνητο που περνά από τα ΚΤΕΛ

Αυτό είναι το αυτοκίνητο του ανιψιού

Το σκεπτικό της ανακρίτριας

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ. Μπορεί αυτό να συνέβη μέσα σε 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, που έδειξε η κάμερα ασφαλείας;

Στο Live News μιλάει και η υπεύθυνη του καταστήματος, που μπήκε ο 22χρονος για να αγοράσει καφέ και τυρόπιτα.

«Πήρε τον καφέ, την τυρόπιτα και έφυγε».

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Στη μαραθώνια απολογία του, ο κατηγορούμενος ανιψιός αρνήθηκε ότι μετέφερε  τον εκτελεστή του θείου του στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας. Υποστήριξε ότι είπε όλη την αλήθεια από την πρώτη στιγμή.

Επέμεινε ότι πήρε στο τηλέφωνο τον επιχειρηματία επειδή ήταν και παραμένει αδερφικός φίλος του και επανέλαβε ότι δεν είχε κανένα λόγο να οργανώσει τη δολοφονία του 68χρονου θείου του.

«Δεν μετέφερα τον δράστη. Μοιάζει με τον δικό μου αυτοκίνητο αλλά δεν είναι».

Αθώος δήλωσε και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας που επίσης προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Είπε μεταξύ άλλων πως έπαθε σοκ όταν έμαθε για το έγκλημα. Αρνήθηκε ότι το είχε ενορχηστρώσει και υποστήριξε πως βρέθηκε μπλεγμένος σε μια υπόθεση, χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό.

«Δεν προσπάθησα να κρύψω τίποτα» είπε μεταξύ άλλων.

Τα «πακιστανικά» τηλέφωνα

Από την έρευνα προέκυψε ότι τη μέρα του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα, δύο «πακιστανικά» κινητά ενεργοποιήθηκαν στις 11:40 το πρωί στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι δύο 22χρονοι. Όπως διαπιστώθηκε, ένα κινητό ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά το έγκλημα μέσα στο κάμπινγκ, στις 20:21 λεπτά.

Κανείς μέχρι σήμερα δεν δέχεται ότι συνομίλησε από «πακιστανικό» κινητό.

Οι Αρχές έχουν διαπιστώσει πως έγιναν κλήσεις από τα «πακιστανικά» κινητά τόσο πριν όσο και μετά το διπλό έγκλημα.

