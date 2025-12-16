Οι συνομιλίες από «πακιστανικά» κινητά αλλά και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Αυτά τα στοιχεία, άλλωστε σε συνδυασμό από τις αναλύσεις εικόνων από κάμερες ασφαλείας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην έρευνα των Αρχών για την υπόθεση της Φοινικούντας.

Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία και ο εργοδότης των δύο 22χρονων που χθες απολογήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρνήθηκαν τα πάντα, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος για το διπλό φονικό, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν.

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News βλέπουμε μια Mercedes που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. Είναι απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα του διπλού φονικού.

3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το σημείο, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια, στο δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Πανομοιότυπα τα δύο αυτοκίνητα

Το Live News επεξεργάστηκε τα καρέ από τα αποκλειστικά βίντεο σε ειδικό εργαστήριο, με σκοπό να φαίνεται πιο καθαρά το όχημα που διασχίζει τον δρόμο των ΚΤΕΛ αλλά και το αυτοκίνητο του ανιψιού έξω από το σπίτι του.

Σε αυτές τις φωτογραφίες αποδεικνύεται πως τα οχήματα είναι πανομοιότυπα.