Ψάχνει μόνο νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Βαλένθια στο ΣΕΦ και στοχεύει στην επιστροφή του στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Περιστέρι και επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Euroleague.
Απόψε, βράδυ Τρίτης (16/12, 21:15), οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τη Βαλένθια στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Δίχως την απαραίτητη σκληράδα και το «καθαρό» μυαλό, οι πρωταθλητές Ελλάδας γνώρισαν τη δεύτερη σερί ήττα τους και τρίτη στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς στη διοργάνωση κόντρα στην Μπαρτσελόνα (98-85), πέφτοντας στη 10η θέση με ρεκόρ 8-6 (χρωστούν το παιχνίδι με τη Φενέρ).
Η Βαλένθια και οι απουσίες που έχει ο Ολυμπιακός
Οι «νυχτερίδες» αποτελούν τη μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής Euroleague, καθώς μετά από 15 αγώνες έχουν ρεκόρ 10-5 και κατέχουν αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Την περασμένη αγωνιστική νίκησαν εύκολα με σκορ 94-82 την Αναντολού Εφές.
Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί σε ακόμη ένα ματς τις υπηρεσίες των Τάισον Γουόρντ, Σακίλ ΜακΚίσικ και φυσικά των Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ, ενώ εκτός έμεινε και ο νεοφερμένος γκαρντ, Μόντε Μόρις. Για τους φιλοξενούμενους, δεν θα αγωνιστεί ο Λόπεθ-Αροστέγκι.
