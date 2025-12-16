Koυπόνι 200 ευρώ για Gigabit Voucher – Όλα τα βήματα για να προλάβετε την επιδότηση
Δεκαπέντε ημέρες έμειναν για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το Gigabit Voucher για νοικοκυριά, καθώς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η επιδότηση 200 ευρώ για σύνδεση μέσω οπτικής ίνας. Το κουπόνι καλύπτει το κόστος που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση-εγκατάσταση, καθώς και μέρος του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες της συνδρομής.
Πρόκειται για το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit», μια δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ξεκίνησε στον Νοέμβριο του 2024 και στόχο έχει μέσω της σχετικής πριμοδότησης να διευρύνει τη βάση των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTH).
Οι δικαιούχοι για το Gigabit Voucher
Σύμφωνα με τον οδηγό του πολίτη, αφορά νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) μεγαλύτερη των 100 Mbps και διαμένουν στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε ωφελούμενο, ενώ δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.
Τα βήματα
- Ελέγχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τον χάρτη για να ενημερωθούν αν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Gigabit με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας τους. Πληκτρολογούν τη διεύθυνση για να ενημερωθούν αν καλύπτονται από τα δίκτυα των παρόχων προκειμένου να υποβάλουν αίτηση.
- Επιλέγουν «Υποβολή αίτησης» και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής.
- Ακολούθως, δηλώνουν αν ενδιαφέρονται να λάβουν voucher για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται και, τέλος, αποδέχονται του όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης voucher.
- Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν το voucher στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), καθώς και με SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
- Στη συνέχεια, επικοινωνούν με τον πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την υπηρεσία Gigabit, γνωστοποιώντας τον αριθμό voucher που εξέδωσαν.
Οι υπηρεσίες των παρόχων
Ας σημειωθεί ότι οι πάροχοι έχουν αναρτήσει ενημερωτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην πλατφόρμα του Προγράμματος, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να διαθέτουν είτε ταχύτητα download μεγαλύτερη ή ίση του 250 Mbps είτε συμμετρική ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση του 100 Mbps. Οι ανωτέρω ελάχιστες ταχύτητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ωφελούμενους σε ώρες αιχμής.
- Να περιλαμβάνουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία της τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (modem / router)
- Να παρέχουν έκπτωση τουλάχιστον ίση με το ποσό του Voucher σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα (με ίδια χαρακτηριστικά ταχύτητας και συμπεριλαμβανόμενων υποπροϊόντων) που προσφέρονταν κατά το χρονικό διάστημα πριν την προκήρυξη του Προγράμματος.
πηγή: ΟΤ
Koυπόνι 200 ευρώ για Gigabit Voucher – Όλα τα βήματα για να προλάβετε την επιδότηση
