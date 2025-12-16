science
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Koυπόνι 200 ευρώ για Gigabit Voucher – Όλα τα βήματα για να προλάβετε την επιδότηση
Τεχνολογία 16 Δεκεμβρίου 2025

Koυπόνι 200 ευρώ για Gigabit Voucher – Όλα τα βήματα για να προλάβετε την επιδότηση

Λίγες ημέρες έμειναν για την αίτηση για τις οπτικές ίνες – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Σύνταξη
Δεκαπέντε ημέρες έμειναν για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το Gigabit Voucher  για νοικοκυριά, καθώς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η επιδότηση 200 ευρώ για σύνδεση μέσω οπτικής ίνας. Το κουπόνι καλύπτει το κόστος που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση-εγκατάσταση, καθώς και μέρος του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες της συνδρομής.

Πρόκειται για το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit», μια δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ξεκίνησε στον Νοέμβριο του 2024 και στόχο έχει μέσω της σχετικής πριμοδότησης να διευρύνει τη βάση των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTH).

Οι δικαιούχοι για το Gigabit Voucher

Σύμφωνα με τον οδηγό του πολίτη, αφορά νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) μεγαλύτερη των 100 Mbps και διαμένουν στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε ωφελούμενο, ενώ δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Τα βήματα

Τα βήματα για να εκδώσουν και να εξαργυρώσουν το «Gigabit Voucher» οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
  • Ελέγχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τον χάρτη για να ενημερωθούν αν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Gigabit με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας τους. Πληκτρολογούν τη διεύθυνση για να ενημερωθούν αν καλύπτονται από τα δίκτυα των παρόχων προκειμένου να υποβάλουν αίτηση.
  • Επιλέγουν «Υποβολή αίτησης» και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής.
  • Ακολούθως, δηλώνουν αν ενδιαφέρονται να λάβουν voucher για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται και, τέλος, αποδέχονται του όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης voucher.
  • Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν το voucher στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), καθώς και με SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  • Στη συνέχεια, επικοινωνούν με τον πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την υπηρεσία Gigabit, γνωστοποιώντας τον αριθμό voucher που εξέδωσαν.

Οι υπηρεσίες των παρόχων

Ας σημειωθεί ότι οι πάροχοι έχουν αναρτήσει ενημερωτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην πλατφόρμα του Προγράμματος, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτουν είτε ταχύτητα download  μεγαλύτερη ή ίση του 250 Mbps είτε συμμετρική ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση του 100 Mbps. Οι ανωτέρω ελάχιστες ταχύτητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ωφελούμενους σε ώρες αιχμής.
  • Να περιλαμβάνουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία της τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (modem / router)
  • Να παρέχουν έκπτωση τουλάχιστον ίση με το ποσό του Voucher σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα (με ίδια χαρακτηριστικά ταχύτητας και συμπεριλαμβανόμενων υποπροϊόντων) που προσφέρονταν  κατά το χρονικό διάστημα πριν την προκήρυξη του Προγράμματος.

πηγή: ΟΤ

Economy
Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Πολιτική
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream science
ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ
Ελλάδα 16.12.25

ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ

Πολιτικά ενεργοί οι Έλληνες, περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν εμπιστεύονται τους εγχώριους θεσμούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΑΠΘ

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας
Ελλάδα 16.12.25

Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
Ελλάδα 16.12.25

«Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά. Την πρώτη στο σχολείο της στην Κυψέλη η μαθήτρια τραυμάτισε την 14χρονη

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΔΕΔΥ: Aπεργιακή κινητοποίηση σε Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις – «Η ανάπτυξή τους τσακίζει την ζωή μας»
Ελλάδα 16.12.25 Upd: 14:52

Aπεργιακή κινητοποίηση στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις - «Η ανάπτυξή τους τσακίζει την ζωή μας»

Μαζική είναι η συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Euroleague 16.12.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προετοιμάζοντας μαζί το ταξίδι του αύριο με πυξίδα την «Ιθάκη» – Η ομιλία του Τσίπρα στην Πάτρα
InView 16.12.25

Προετοιμάζοντας μαζί το ταξίδι του αύριο με πυξίδα την «Ιθάκη» – Η ομιλία του Τσίπρα στην Πάτρα

Η «Ιθάκη» ως ρότα για το μέλλον. Την Πάτρα επέλεξε ως δεύτερο σταθμό ο πρώην πρωθυπουργός για την παρουσίαση του βιβλίου του και την προετοιμασία του ταξιδιού για το αύριο. «Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση, για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από το βάλτο» δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα
Μπάσκετ 16.12.25

ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ο Αμερικανός ταξίδεψε στην Πορτογαλία για την αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ.

Σύνταξη
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
