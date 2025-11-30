newspaper
30.11.2025
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Πώς θα κάνετε την αίτηση για τις οπτικές ίνες – Η διαδικασία βήμα – βήμα
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Νοεμβρίου 2025

Πώς θα κάνετε την αίτηση για τις οπτικές ίνες – Η διαδικασία βήμα – βήμα

Εκπνέει η προθεσμία για το Giga Voucher των 200 ευρώ

Έως τις 31 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για έκδοση του Gigabit Voucher για νοικοκυριά, στις 15 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για το «Κουπόνι Συνδεσιμότητας Gigabit», μια δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ξεκίνησε στον Νοέμβριο του 2024 και στόχο έχει μέσω της σχετικής πριμοδότησης να διευρύνει τη βάση των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν συνδέσεις οπτικής ίνας (FTTH).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη του κόστους που αντιστοιχεί στην αρχική σύνδεση-εγκατάσταση, καθώς και μέρους του μηνιαίου τιμήματος για τους πρώτους 24 μήνες της συνδρομής.

Σύμφωνα με τον οδηγό του πολίτη, αφορά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) μεγαλύτερη των 100 Mbps και διαμένουν ή έχουν την έδρα / υποκατάστημα τους αντίστοιχα στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος. Η επιχορήγηση δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε ωφελούμενο, ενώ δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Η διαδικασία

Τα βήματα για να εκδώσουν και να εξαργυρώσουν το «Gigabit Voucher» οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

  • Ελέγχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος τον χάρτη για να ενημερωθούν αν μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Gigabit με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας ή της επιχείρησής τους. Πληκτρολογούν τη διεύθυνση για να ενημερωθούν αν καλύπτονται από τα δίκτυα των παρόχων προκειμένου να υποβάλουν αίτηση.
  • Επιλέγουν «Υποβολή αίτησης» και συνδέονται με τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής.
  • Ακολούθως, δηλώνουν αν ενδιαφέρονται να λάβουν voucher για υφιστάμενη ή νέα σύνδεση. Στη συνέχεια συμπληρώνουν τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται και, τέλος, αποδέχονται του όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης voucher.
  • Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν το voucher στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), καθώς και με SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
  • Στη συνέχεια, επικοινωνούν με τον πάροχο από τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την υπηρεσία Gigabit, γνωστοποιώντας τον αριθμό voucher που εξέδωσαν.

Ας σημειωθεί ότι οι πάροχοι έχουν αναρτήσει ενημερωτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στην πλατφόρμα του Προγράμματος, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να διαθέτουν είτε ταχύτητα download  μεγαλύτερη ή ίση του 250 Mbps είτε συμμετρική ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση του 100 Mbps. Οι ανωτέρω ελάχιστες ταχύτητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ωφελούμενους σε ώρες αιχμής.
  • Να περιλαμβάνουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία της τερματικό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (modem / router)
  • Να παρέχουν έκπτωση τουλάχιστον ίση με το ποσό του Voucher σε σχέση με τα αντίστοιχα προγράμματα (με ίδια χαρακτηριστικά ταχύτητας και συμπεριλαμβανόμενων υποπροϊόντων) που προσφέρονταν  κατά το χρονικό διάστημα πριν την προκήρυξη του Προγράμματος.

Πηγή: OT

