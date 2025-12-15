Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Dubai BC αποτελεί μια από τις «πρωτάρες» της Euroleague τη φετινή σεζόν και αναμένεται να απασχολήσει για πολλά χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα που συστήθηκε μόλις πέρσι και αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα, φέτος παίζει στη Euroleague και αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της διοργάνωσης στο… άνοιγμα που έχει κάνει εδώ και μερικά χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Χωρίς κόσμο η Dubai BC στο ματς με τη Μακάμπι

Από εκεί και πέρα, αν και σχετικά νεοσύστατη, η Dubai BC έχει αρκετό κόσμο να παρακολουθεί τα παιχνίδια της, κάτι που όμως δεν θα γίνει στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε η ίδια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Dubai BC, ωστόσο κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους… από μακριά, αφού δεν θα δώσουν το «παρών» στο στάδιο.