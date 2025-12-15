Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Η Dubai BC ανακοίνωσε ότι ο αγώνας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία οπαδών.
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Η Dubai BC αποτελεί μια από τις «πρωτάρες» της Euroleague τη φετινή σεζόν και αναμένεται να απασχολήσει για πολλά χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Η ομάδα που συστήθηκε μόλις πέρσι και αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα, φέτος παίζει στη Euroleague και αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της διοργάνωσης στο… άνοιγμα που έχει κάνει εδώ και μερικά χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Χωρίς κόσμο η Dubai BC στο ματς με τη Μακάμπι
Από εκεί και πέρα, αν και σχετικά νεοσύστατη, η Dubai BC έχει αρκετό κόσμο να παρακολουθεί τα παιχνίδια της, κάτι που όμως δεν θα γίνει στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε η ίδια ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η Dubai BC, ωστόσο κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας τους… από μακριά, αφού δεν θα δώσουν το «παρών» στο στάδιο.
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
- Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
- Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
- Μπαρτζώκας: «Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μόρις, έχουν γίνει αναλύσεις για το παιχνίδι του»
- Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
- Τι είπε ο Βαγιαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Δεν έχω δείξει ακόμα τις ικανότητές μου»
- Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις