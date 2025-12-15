«Σημαία» της κυβέρνησης στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με την αντιπολίτευση να απορρίπτει κατηγορηματικά την εικόνα «ευνοϊκής συγκυρίας» που παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Εργασίας.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»;

Κόμματα της κεντροαριστεράς αποδούν την «ιστορική κοινωνική συμφωνία» και προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα στους εργαζόμενους.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ, στα τέλη του Νοεμβρίου και τα μέτρα αναμένεται να ξεκινήσουν να ισχύουν από τις αρχές το 2026.

Το «μικρό καλάθι» και οι τυμπανοκρουσίες

Από την πρώτη ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία η αντιπολίτευση έσπευσε να κρατήσει «μικρό καλάθι» και να καταρρίψει τις τυμπανοκρουσίες του υπουργείο Εργασίας.

Η αρμόδιο υπουργός, Νίκη Κεραμέως, από το βήμα της Βουλής, τόνισε ότι η συμφωνία «έρχεται» στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες και η αντιπολίτευση θα κληθεί να πάρει ξεκάθαρα θέση αν θα ψηφίσει να ανοίξει ο δρόμος για τις ΣΣΕ ή αν θα επιχειρήσει να εμποδίσει μια τέτοια εξέλιξη.

Όλα τα κόμματα που πήραν το λόγο, μετά την ομιλία της κυρίας Κεραμέως, αναφέρθηκαν στον μέσο μισθό, την υστέρησή του με ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων που δεν μπορούν σήμερα να βιοποριστούν παρά τα εξοντωτικά ωράρια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat που, όπως είπε, δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι πρωταθλητές στην απασχόληση το Σαββατοκύριακο. Επίσης επικαλέστηκε στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις αδήλωτες υπερωρίες, στοιχεία που δείχνουν ότι ο μισθός δεν φτάνει για τους έξι στους δέκα εργαζόμενους και ότι το 88% των Ελλήνων κόβει βασικά είδη διατροφής.

«Ο μέσος ετήσιος μισθός είναι κάτω από 18.000 ευρώ, την ώρα που πανευρωπαϊκά είναι στα 38.000. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο φτώχειας και έχουμε 27% το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας», είπε ο κ. Χρηστίδης για να διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση επιμένει στο κλίμα αυτοθαυμασμού αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

«Έχετε κάνει τη ζωή του εργαζόμενου κόλαση»

Απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την επαναφορά πρωτόγονων διατάξεων στο εργατικό δίκαιο, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος. «Δουλειά τα Σαββατοκύριακα, ευέλικτες μορφές εργασίας, 13ωρο, απλήρωτες υπερωρίες. Προφανώς και όλα αυτά δεν νομοθετήθηκαν τυχαία. Σκοπός είναι η αναδιανομή του πλούτου υπέρ των κερδών του κεφαλαίου και εις βάρος των εργαζομένων. Το ΑΕΠ για τους έχοντες από το 45%, πήγε στο 50%, αλλά το ΑΕΠ μισθών και εισοδημάτων, από το 40%, έπεσε στο 35%. Αυτό λέγεται εσωτερική υποτίμηση και φτωχοποίηση των πλατιών στρωμάτων τής κοινωνίας. Δεν γίνεται να πιστεύει η κυβέρνηση πως τάχα η ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας θα βελτιωθεί με τα φτηνά εργατικά χέρια», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχετε κάνει τη ζωή του εργαζόμενου κόλαση. Η κυβέρνηση συνεχίζει το αντεργατικό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, της ΕΕ και τις εργοδοσίας. Το βασικό εργαλείο που τους κάνετε τη ζωή κόλαση, είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Φέρατε 13ωρο τον 21ο αιώνα. … Παρά τις επιτυχίες, που επικαλείται η κυβέρνηση και αυτοθαυμάζεται, ο μέσος πραγματικός μισθός είναι στο 20% του 2009. Όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως με τον ΣΕΒ και τη ΓΣΕΕ. Τα λέει όλα αυτή η φωτογραφία. Σας έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι για τις υποτιθέμενες συλλογικές συμβάσεις», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

«Λέτε ψέματα στους εργαζόμενους»

«Το 2019 νομοθετήσατε ότι οι επιχειρήσεις, για μια σειρά από λόγους, μπορούν να μην εφαρμόζουν μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και άρα να τηρούν για τους εργαζόμενους τους χειρότερους μισθούς και χειρότερους όρους εργασίας, από αυτό που προβλέπει η κλαδική», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου και απευθύνθηκε προς την υπουργό Εργασίας: «Σας ρωτώ, θα το καταργήσετε αυτό; Καταργείτε τον δικό σας νόμο; Αν όχι γιατί λέτε ψέματα στους εργαζόμενους ότι επαναφέρετε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας; Το 2019 νομοθετήσατε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσφεύγουν μονομερώς σε διαιτησία για να πάρουν μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όταν ο εργοδότης δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι να διαπραγματευτεί και να υπογράψει μια ΣΣΕ. Θα το καταργήσετε αυτό; Αν όχι γιατί λέτε ψέματα; Νομοθετήσατε επίσης ότι ο υπουργός μπορεί να εξαιρεί επιχειρήσεις από την εφαρμογή μιας κλαδικής ΣΣΕ. Αν όχι, γιατί λέτε ψέματα;».

Η άλλη… εικόνα

Τα στοιχεία μιλούν, είπε η Νίκη Κεραμέως και σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, «η μεγαλύτερη μείωση στην ανεργία σε κράτος μέλος της ΕΕ», ότι η κυβέρνηση παρέλαβε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και σήμερα είναι 880 ευρώ και από 1η Απριλίου 2026 επίκειται νέα αύξηση (…) «Αν τα πράγματα έχουν πάει τόσο χάλια, πώς από τη μια χρονιά στην άλλη, εμφανίστηκαν 2,2 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες; Πού ήταν όλες αυτές πριν;», αναρωτήθηκε η κυρία Κεραμέως.