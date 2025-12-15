«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Η είδηση ότι το MTV κλείνει τα μουσικά του κανάλια δεν με εκπλήσσει. Από το 1986, διηύθυνα τα MTV, VH1, Nickelodeon, Comedy Central και άλλα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα για 17 χρόνια ως διευθύνων σύμβουλος της MTV Networks, του ήλιου στο ηλιακό σύστημα της Viacom. Δεν είναι έτσι εδώ και καιρό. Το MTV χάνει την αξιοπιστία του εδώ και χρόνια και έχει μετατραπεί σε χωματερή για ριάλιτι σόου δεύτερης κατηγορίας. Δεν έχει εισρεύσει νέα μουσική ενέργεια σε αυτό εδώ και πολύ καιρό.

Προς το παρόν, επηρεάζονται μόνο τα μουσικά κανάλια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να μείνουν πολύ πίσω. Η επιχειρηματική περίπτωση για την προβολή μουσικών βίντεο σε ένα γραμμικό καλωδιακό τηλεοπτικό δίκτυο σε αυτόν τον όλο και πιο ψηφιακό, on-demand κόσμο είναι τρομερή και μόνο χειροτερεύει. Γιατί να καθόμαστε και να περιμένουμε την Beyoncé όταν μπορούμε να καλέσουμε το βίντεό της με ένα απλό κλικ;

Όλο και πιο προβλέψιμοι και βαρετοί

Ο David Ellison, ο οποίος πρόσφατα συγχώνευσε την Paramount Global με την εταιρεία του Skydance Media, έχει την ευκαιρία να κάνει ένα βήμα πίσω και να προσπαθήσει να επαναπροσδιορίσει το MTV ως έναν νέο προορισμό εκτός των ορίων ενός γραμμικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ο χώρος της μουσικής είναι πλέον απομονωμένος με αλγόριθμους που γίνονται όλο και πιο προβλέψιμοι και βαρετοί. Ίσως υπάρχει ένας τρόπος να ταρακουνήσουμε τουλάχιστον μια γωνιά της τεράστιας μουσικής αγοράς, όπως κάναμε το 1981, όταν ήμουν απλώς ο υπεύθυνος μάρκετινγκ που έφτασε στην νεοσύστατη εταιρεία που θα γινόταν το MTV.

Αφού σπάσαμε τα φράγματα των καλωδιακών εταιρειών με το «I Want My MTV», γίναμε οι νέοι φύλακες. Όλοι ήθελαν να εμφανιστούν στο MTV. Οι δισκογραφικές εταιρείες και οι καλλιτέχνες ασκούσαν πιέσεις για να προβάλλονται τα βίντεό τους σε συνεχή επανάληψη.

Μπορούσαμε να καταστήσουμε άγνωστους ανθρώπους διάσημους μέσα σε λίγες εβδομάδες. Είχαμε μεγάλη εξουσία, και η εξουσία δεν φέρνει πάντα το καλύτερο στους ανθρώπους.

Ήμασταν στην επιχείρηση Zeitgeist, οπότε ρισκάραμε πολύ με νέα πράγματα, όχι πάντα με επιτυχία. Αν κάτι δεν δούλευε, πέθαινε γρήγορα και προχωρούσαμε παρακάτω. Αποφασίσαμε ότι δεν θα γερνούσαμε μαζί με το κοινό μας όπως είχε κάνει το περιοδικό Rolling Stone

Δε θα γερνούσαμε

Ήμασταν στην επιχείρηση Zeitgeist, οπότε ρισκάραμε πολύ με νέα πράγματα, όχι πάντα με επιτυχία. Αν κάτι δεν δούλευε, πέθαινε γρήγορα και προχωρούσαμε παρακάτω. Αποφασίσαμε ότι δεν θα γερνούσαμε μαζί με το κοινό μας όπως είχε κάνει το περιοδικό Rolling Stone — εκείνοι συνέχιζαν να γράφουν για τον Bob Dylan και τον Eric Clapton. Εμείς ανανεώναμε και ανακαλύπταμε εκ νέου το MTV κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια, καθώς μια ομάδα γερνούσε και μια νέα την αντικαθιστούσε.

Οι διαφημιστές πληρώνουν υψηλότερο κόστος για να προσεγγίσουν τους νέους. Η λογική είναι: Κάνε τους να εθιστούν στο Crest ή το Pepsi ή το Ford από νωρίς και θα έχεις έναν πελάτη για όλη σου τη ζωή. Όταν το MTV είπε: «Έχουμε άμεση επαφή μαζί τους», η Madison Avenue έκανε ουρά στην πόρτα μας.

Εκατομμύρια δολάρια

Μία προς μία, οι δισκογραφικές εταιρείες συμφώνησαν να μας δώσουν δωρεάν κλιπ και δημιούργησαν ολόκληρα τμήματα αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση του MTV. Αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ να γκρινιάζουν. Παραπονιούνταν για τα χρήματα που έπρεπε να ξοδέψουν για να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των μουσικών βίντεο τους.

Έτσι, συμφωνήσαμε να τους πληρώσουμε εκατομμύρια δολάρια μέσω νέων, πολυετών «συμφωνιών παραγωγής». Σε αυτές τις συμφωνίες υπήρχε μια ρήτρα που μας έδινε αποκλειστικότητα για έξι μήνες έναντι οποιουδήποτε άλλου 24ωρου καναλιού στο 20% των μουσικών βίντεο κλιπ τους.

Το 20% των βίντεο κλιπ που επιλέξαμε ήταν όλα μεγάλες επιτυχίες. Κανένας πιθανός αντίπαλος δεν μπορούσε να μας ανταγωνιστεί χωρίς πρόσβαση στις επιτυχίες.

Μεγαλομανία

Ήμουν αντίθετος στη χρήση σκληρών τακτικών με τις δισκογραφικές εταιρείες και τους καλλιτέχνες. Οι «φύλακες» με καρδιά φαινόταν ο καλύτερος τρόπος για να παρατείνουμε την υπεροχή μας. Ως «ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας», υποστήριζα ότι έπρεπε να είμαστε δίκαιοι, ταπεινοί και διακριτικοί, καθώς οι δισκογραφικές εταιρείες είχαν την τάση να μας αντιπαθούν.

Η γνώμη μου δεν επικρατούσε πάντα. Είδα μερικούς από τους ανθρώπους μας που ασχολούνταν με τις σχέσεις με τα ταλέντα να μετατρέπονται σε μεγαλομανείς. Υποθέτω ότι είναι ανθρώπινη φύση, αν κάνεις παρέα με τον Billy Idol σε σκάφη, διασκεδάζεις με τον Van Halen και μπαίνεις σε κάθε καμαρίνι δίνοντας το πράσινο ή το κόκκινο φως σε ανήσυχους μάνατζερ, τελικά θα μετατραπείς σε μαλάκα. Το είδα να συμβαίνει ξανά και ξανά.

Ο Les ήταν αυτός που είχε κάνει τον Mick Jagger να φωνάξει: «Θέλω το MTV μου». Αναφερόταν στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο ως «ο Gar Man», κάτι που λέει πολλά. Les Garland δεν ήταν το πραγματικό του όνομα

Ένα ισχυρό τμήμα ανθρώπινου δυναμικού

Ένας νεοπροσληφθείς στο τμήμα Μουσικής & Ταλέντων με καλό αυτί και βαθιά γνώση της ποπ και της ροκ μουσικής μπορούσε να αντέξει τρία χρόνια. Για να τους απολύσουμε, ίσως χρειαζόταν να βρούμε έναν θυρωρό να σπάσει την πόρτα ενός ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες και να τους αναζωογονήσει μετά από τριήμερο ξεφάντωμα με κοκαΐνη. Χρειαζόμασταν ένα ισχυρό τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Ήμασταν μάρτυρες και ενθουσιώδεις συμμετέχοντες στην τελευταία επίδειξη των θρυλικών υπερβολών της μουσικής βιομηχανίας. Το πάρτι ξεκίνησε πραγματικά όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Bob Pittman έβαλε τον πρώην ραδιοφωνικό DJ και διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας Les Garland επικεφαλής του προγραμματισμού.

Ο Les ήταν αυτός που είχε κάνει τον Mick Jagger να φωνάξει: «Θέλω το MTV μου». Αναφερόταν στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο ως «ο Gar Man», κάτι που λέει πολλά. Les Garland δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. Όπως πολλοί πρώην ραδιοφωνικοί του προσωπικού μας, δημιούργησε ένα ραδιοφωνικό όνομα. Ο «Les Garland» ήταν στην πραγματικότητα ο Lester Schweikert.

Ο βασιλιάς του cool

Ο Les φαινόταν περίπου στην ηλικία μου, αλλά μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί ποτέ η ημερομηνία γέννησής του. Ήταν ένας ζωηρός, όμορφος άντρας με κομψά καστανά σγουρά μαλλιά, σίγουρος ότι ήταν ο βασιλιάς του cool. Από πολλές απόψεις, ήταν.

Το MTV είχε ανάμιξη σε κάθε πτυχή της μουσικής βιομηχανίας και για κάποιο διάστημα, τα περισσότερα πράγματα περνούσαν ή έβγαιναν από τον Les. Έφτασε με βαθιές σχέσεις στη μουσική βιομηχανία, γεμάτος ιστορίες από τα χαρακώματα του ροκ εν ρολ της δεκαετίας του ’70, τις οποίες διηγούνταν για να διασκεδάσει τους νεότερους υφισταμένους του. Ήταν σαν ο David Lee Roth να είχε φτάσει με ένα κοστούμι Armani και να είχε καταλάβει το χώρο.

Υποθέτω ότι είναι ανθρώπινη φύση, αν κάνεις παρέα με τον Billy Idol σε σκάφη, διασκεδάζεις με τον Van Halen και μπαίνεις σε κάθε καμαρίνι δίνοντας το πράσινο ή το κόκκινο φως σε ανήσυχους μάνατζερ, τελικά θα μετατραπείς σε μαλάκα

Αλήθεια, μύθος και σκάνδαλο

Ανάμεσα σε τεράστια ηχεία, χρυσούς δίσκους, στοίβες βιντεοκασετών, τηλεοράσεις Sony Trinitron, γεμάτα τασάκια και ένα μπαρ γεμάτο τεκίλα και μια σειρά από πράσινες φιάλες Dom Pérignon που έστελναν οι δισκογραφικές εταιρείες, το Les Garland Show μεταδιδόταν ζωντανά.

Κάθε φορά που κλείνονταν μια μεγάλη διαφημιστική πώληση, χτυπούσε ένα τεράστιο κουδούνι. Γκριζομάλληδες άντρες από τις δισκογραφικές εταιρείες, με σατέν σακάκια και γένια, μπαινόβγαιναν, συνήθως γελώντας.

Ο Rod Stewart περνούσε για να παίξει τα καινούργια του τραγούδια. Όταν έρχονταν γυναίκες καλλιτέχνιδες, το προσωπικό του έφευγε και, σύμφωνα με τις φήμες του γραφείου, ο Gar Man συνευρισκόταν με μερικές τυχερές. Τουλάχιστον, έτσι λέει ο μύθος. Με τον Les, ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις τι ήταν αλήθεια, τι μύθος και τι σκάνδαλο.

«Συγχαρητήρια, φίλε»

Όταν δεν ήταν εκεί ο Les, άλλοι έμπαιναν κρυφά για να κάνουν σεξ στο γραφείο του. Σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, ένας υπάλληλος γεμάτος εορταστική θρασύτητα πλησίασε τον Garland και του είπε: «Les, θέλω απλώς να ξέρεις ότι χθες το βράδυ πήδηξα μια από τις βοηθούς σου στο γραφείο σου». Ο Les χτύπησε το ποτήρι του, είπε: «Συγχαρητήρια, φίλε», και έφυγε.

Τα μεγάλα πάρτι έγιναν μέρος της μυθολογίας της εταιρείας. Οι «κοπέλες της τεκίλας» με κοντά σορτς και καπέλα καουμπόη, ντυμένες με ζώνες γεμάτες ποτηράκια, κυκλοφορούσαν πάντα. Οι φιάλες τεκίλας ήταν τοποθετημένες σε θήκες δεμένες στους γοφούς τους.

Μπάντες όπως οι Fabulous Thunderbirds έπαιζαν μουσική. Αυτά τα πάρτι μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι τις τρεις ή τέσσερις το πρωί, μερικές φορές μετατρέποντας σε after-parties. Σήμερα, δεν θα μπορούσες ποτέ να ξεφύγεις με τέτοιου είδους πάρτι στο γραφείο. Παρ’ όλα αυτά, την επόμενη μέρα, σχηματιζόταν ουρά έξω από τα γραφεία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δισκογραφικές εταιρείες έστελναν «εξωτικές χορεύτριες». Μπάντες περνούσαν από εκεί συνεχώς. Ο Lemmy από τους Motörhead μπορεί να περνούσε από εκεί με ένα μπουκάλι τεκίλα. Είχαμε έναν ρεσεψιονίστ που πουλούσε κοκαΐνη. Πολλοί από το προσωπικό το βρήκαν βολικό

Ένα μέρος σαν την Καμπούλ

Ο Gar Man αναμφισβήτητα ανέβασε το επίπεδο, το προφίλ και το ρυθμό μας. Είχα περάσει σχεδόν μια δεκαετία στη δεκαετία του 1970 διευθύνοντας μια εταιρεία εξαγωγής ενδυμάτων από την Ινδία και το Αφγανιστάν και για μένα, το MTV ήταν πολύ παρόμοιο με το Καμπούλ. Ένα εξωτικό νέο μέρος με μια τρελή ομάδα άγριων χαρακτήρων και λίγους κανόνες.

Ως σούπερ φαν, είχα το προνόμιο να παρακολουθώ όποια συναυλία ήθελα. Κάθε μέρα είχαμε να κάνουμε με τους μεγαλύτερους αστέρες του κόσμου, αλλά και με όλα τα μαύρα πρόβατα και τους χαρακτήρες που τους διαχειρίζονταν.

Παρόλο που η μουσική ήταν η κινητήρια δύναμη της κουλτούρας, η μουσική βιομηχανία εξακολουθούσε να θεωρείται το κατώτατο σκαλί της κλίμακας του θεάματος. Για τους ανθρώπους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ήταν ένας κακόφημος κόσμος δωροδοκιών, απατεώνων και ημι-γκάνγκστερ με κοστούμια από δέρμα καρχαρία.

Αλλά αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μου άρεσαν περισσότερο. Ήταν δραστήριοι, έξυπνοι και αγαπούσαν τη μουσική. Ήταν επίσης οι πιο διασκεδαστικοί. Μερικοί επικεφαλής δισκογραφικών εταιρειών, όπως ο Gil Friesen, που διηύθυνε την A&M, ο Jeff Ayeroff, που διηύθυνε τη Virgin, και ο Jimmy Iovine, που διηύθυνε την Interscope, έγιναν καλοί φίλοι.

Σαγιονάρες, αναμμένα τσιγάρα και κοκαΐνη

Πολλοί από τους ανθρώπους του MTV δεν είχαν πάει ή τελειώσει το κολέγιο. Πήγα μυστικός με τα ακαδημαϊκά μου προσόντα. Ακουγόταν πολύ καλύτερο να είμαι «ο άντρας από το Αφγανιστάν» παρά ο κάτοχος MBA από το NYU.

Οι άνθρωποι δούλευαν με σαγιονάρες και μαγιό, μερικοί κοιμόντουσαν στα γραφεία τους. Το 1988, στις 2 π.μ., ένας νυχτερινός υπάλληλος πέταξε ένα αναμμένο τσιγάρο στον κάδο απορριμμάτων και έκαψε ολόκληρο τον όροφο στο 1775 Broadway. Δεκαεννέα πυροσβέστες νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο. Οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έπαιζαν το «I’m on Fire» του Springsteen και το αφιέρωναν σε εμάς.

Οι δισκογραφικές εταιρείες έστελναν «εξωτικές χορεύτριες». Μπάντες περνούσαν από εκεί συνεχώς. Ο Lemmy από τους Motörhead μπορεί να περνούσε από εκεί με ένα μπουκάλι τεκίλα. Είχαμε έναν ρεσεψιονίστ που πουλούσε κοκαΐνη. Πολλοί από το προσωπικό το βρήκαν βολικό.

Η κοκαΐνη ήταν διαδεδομένη στη δεκαετία του ’80, ειδικά στη μουσική βιομηχανία. Ακόμα και ο καθαριστής σου το έκανε τότε. Οι άνθρωποι θεωρούσαν την κόκα την νέα No-Doz, μια αβλαβή σκόνη που σου έδινε ενέργεια.

Ένας από τους προγραμματιστές, ένας χαρούμενος, πρώην ραδιοφωνικός αστέρας που ο Howard Stern είχε ονομάσει «Pig Virus», φύλαγε την προμήθειά του σε ένα μικρό πλαστικό δοχείο στο συρτάρι του γραφείου του, εκεί που βάζεις τις συνδετήρες.

Σε μια συνάντηση, άνοιγε αδιάφορα το συρτάρι και έπαιρνε μια δόση από ένα στήριγμα για γιακά, και μετά κοίταζε ευγενικά γύρω του. «Θέλει κανείς να φτιάξει τη μύτη του;».

Το MTV δεν ήταν μια δουλειά, το MTV ήταν μια ζωή. Ήμασταν μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι έβγαιναν συνεχώς στο μπαρ στη γωνία. Το βράδυ, υπήρχε πάντα μια μεγάλη ποικιλία από πράγματα για να διαλέξεις… συναυλίες, δείπνα, πάρτι για να ακούσεις μουσική, προβολές ταινιών. Ήμασταν στο επίκεντρο όλων, οπότε μας καλούσαν παντού

Η ζωή στα γραφεία

Το MTV δεν ήταν μια δουλειά, το MTV ήταν μια ζωή. Ήμασταν μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι έβγαιναν συνεχώς στο μπαρ στη γωνία. Το βράδυ, υπήρχε πάντα μια μεγάλη ποικιλία από πράγματα για να διαλέξεις… συναυλίες, δείπνα, πάρτι για να ακούσεις μουσική, προβολές ταινιών. Ήμασταν στο επίκεντρο όλων, οπότε μας καλούσαν παντού.

Δεν τα κατάφεραν όλοι να βγουν αλώβητοι από την άλλη πλευρά. Υπήρχαν θύματα από τα ξενύχτια, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Κανείς εκτός από μένα δεν είχε οικογένεια. Η Μάργκαρετ και εγώ είχαμε ένα μικρό γιο, τον Άντριου, στο σπίτι, ο οποίος με κρατούσε σε σωστή πορεία. Μόλις κοιμόταν, μπορούσα να βγω ξανά στην πόλη.

Για να προσπαθήσει να στηρίξει την επιχειρηματική πλευρά και να φέρει τάξη στο χάος, ο Rittman προσέλαβε μια σειρά γενικών διευθυντών. Δεν τα κατάφεραν. Ο ένας, ο David Hilton, υπονόμευσε τον προκάτοχό του και στη συνέχεια κατέρρευσε.

Ο Hilton δεν είχε καμία μουσική κατάρτιση, γεγονός που του απέφερε μηδενικό σεβασμό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να κάνει χειρότερη δουλειά σε οτιδήποτε. Έστειλε ένα σημείωμα για να ανακοινώσει ότι αν κάποιος καθυστερούσε έστω και ένα λεπτό σε μια συνάντηση, θα τον κλείδωνε έξω. Κλείδωσε την πόρτα του και έβαλε μια καρέκλα κάτω από το πόμολο. Μερικές φορές καθυστερούσαμε όλοι επίτηδες, ώστε να αναγκαστεί να κάνει τη συνάντησή του μόνος του.

Τα δικά τους βραβεία

Το 1984, το MTV διοργάνωσε τα πρώτα Video Music Awards στο Radio City Music Hall. Θέλαμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ως την ασεβή εναλλακτική λύση στα σοβαρά Grammy Awards.

Παρουσιαστές ήταν η Bette Midler και ο Dan Aykroyd. Το «You Might Think» των Cars κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Βίντεο, ενώ το «Rockit» του Herbie Hancock κέρδισε σχεδόν όλα τα άλλα βραβεία. Η Madonna κυλιόταν στη σκηνή με ένα νυφικό ενώ τραγουδούσε το «Like a Virgin» και έτσι γεννήθηκε μια σταρ.

Όταν ξεκίνησε το MTV, παίζαμε σχεδόν όλα τα βίντεο που μπορούσαμε να βρούμε. Καθώς αποδείξαμε την ικανότητά μας να πουλάμε δίσκους, οι μεγαλύτεροι σταρ με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς έσπρωξαν στην άκρη τα πιο πανκ κομμάτια.

Οι δισκογραφικές εταιρείες άρχισαν να αυξάνουν την παραγωγή μουσικών βίντεο. Αντί για τέσσερα ή πέντε νέα κλιπ την εβδομάδα, αρχίσαμε να λαμβάνουμε 50 ή 60. Μεγάλοι αστέρες όπως ο Bruce Springsteen προσχώρησαν. Παλαιότεροι καλλιτέχνες όπως οι ZZ Top αναδιαμόρφωσαν την εικόνα τους. Ο Lionel Richie ξόδεψε 1 εκατομμύριο δολάρια για το βίντεο του «Dancing on the Ceiling».

Το «Billie Jean» ήταν επιτυχία από την πρώτη μέρα. Θέλαμε αυτό το βίντεο στο κανάλι μας. Το «Beat It» ήταν ακόμα καλύτερο

Η κριτική και οι λευκές κιθάρες

Καθώς το MTV αποκτούσε όλο και πιο μεγάλη επιρροή, γινόμασταν και πιο αντικείμενο κριτικής, και όχι μόνο από τη χριστιανική δεξιά. Η κριτική που μας πόνεσε ήταν ότι δεν παίζαμε μαύρους καλλιτέχνες.

Σε μια πολύ αμήχανη συνέντευξη με τον VJ Mark Goodman, ο David Bowie τον προκάλεσε σχετικά με το θέμα του χρώματος του καναλιού. Ο Rick James ξεκίνησε μια δημόσια εκστρατεία εναντίον μας επειδή απορρίψαμε το «Super Freak» του. Είχε δίκιο.

Το ροκ ραδιόφωνο πήρε πίσω μετά τη δεκαετία του 1960, όταν οι Beatles και οι Stones μοιράζονταν τον αέρα και τα formats με τις Supremes και την Aretha. Οι πρώτοι προγραμματιστές μουσικής του MTV προέρχονταν από τον κόσμο του ροκ ραδιοφώνου FM της δεκαετίας του ’70, το οποίο βασιζόταν σε ένα format που ονομαζόταν «album-oriented rock» ή AOR. Ήταν ένα πολύ μελετημένο σύστημα, αλλά βασιζόταν σε έναν υποκείμενο ρατσισμό. «Το κοινό μας θέλει να ακούει κιθάρα», ήταν το ρεφρέν των προγραμματιστών. Το AOR επανέφερε τον διαχωρισμό στο ροκ εντ ρολ.

Στη δεκαετία του 1980, όλες οι δισκογραφικές εταιρείες είχαν τμήματα «Black Music». Τα εμπορικά περιοδικά Billboard, Cash Box και Radio & Records είχαν όλα ξεχωριστά charts για τη Black Music. Δεν ήταν μόνο το MTV. Αλλά ήμασταν το μόνο μουσικό κανάλι στην τηλεόραση.

Μια αμοιβαία επωφελής σχέση

Το MTV των αρχών έπαιζε μερικούς μαύρους καλλιτέχνες που ταίριαζαν στο format AOR — Joan Armatrading, Grace Jones, Eddy Grant με το «Electric Avenue». Παίξαμε πολύ τα «Little Red Corvette» και «1999» του Prince. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το θλιβερό γεγονός ότι το μουσικό τμήμα έπαιζε συνεχώς τα R&B τραγούδια των Hall & Oates, αγνοώντας τον Luther Vandross και τους Brothers Johnson.

Το τείχος τελικά γκρεμίστηκε από το Thriller του Michael Jackson. Ο διευθυντής της CBS Records, Walter Yetnikoff, πάντα ισχυριζόταν ότι ανάγκασε το MTV να παίζει Michael Jackson, λέγοντας ότι αν δεν το κάναμε, θα απέσυρε όλα τα βίντεο της Columbia και της Epic από το κανάλι.

Είναι μια καλή ιστορία, αλλά δεν βρήκα ποτέ κανέναν που να δούλευε στο MTV και να είχε ιδέα για το τι έλεγε ο Walter. Το «Billie Jean» ήταν επιτυχία από την πρώτη μέρα. Θέλαμε αυτό το βίντεο στο κανάλι μας. Το «Beat It» ήταν ακόμα καλύτερο. Όταν ο Michael Jackson κυκλοφόρησε το βίντεο για το «Thriller» προς το τέλος του 1983, αυτός και το MTV είχαν μια αμοιβαία επωφελή σχέση.

Παίζαμε τη 13λεπτη μίνι-ταινία του κάθε ώρα… κάθε ώρα. Δημοσίευσα διαφημίσεις στο περιοδικό People με τις ώρες έναρξης. Οι τηλεθεάσεις μας εκτοξεύτηκαν στα ύψη, όπως και οι πωλήσεις των άλμπουμ του Jackson.

Σε έναν νέο κόσμο

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ανοίξαμε ακόμη περισσότερο το πεδίο δράσης μας. Ήμασταν το μεγαλύτερο μουσικό κανάλι στον κόσμο και δεν χρειαζόταν να ακολουθήσουμε κανέναν. Το MTV θα ήταν το πρώτο που θα έφερνε το χιπ-χοπ στα σαλόνια της μεσαίας Αμερικής με το Yo! MTV Raps, που παρουσίαζε ο πολυτάλαντος Fab 5 Freddy.

Οι Aerosmith και οι Run-DMC ενίσχυσαν τη σύνδεση μεταξύ ροκ και ραπ με το έξυπνο βίντεο «Walk This Way» και μπήκαμε σε έναν εντελώς νέο κόσμο.

Αλλά πριν από αυτό ήρθε η επόμενη μεγάλη μας επιτυχία: η 16ωρη εκδήλωση Live Aid τον Ιούλιο του 1985, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια.

Εκείνη την εποχή, ήταν η μεγαλύτερη δορυφορική σύνδεση και τηλεοπτική μετάδοση που είχε γίνει ποτέ. Συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση της πείνας στην Αφρική και έθεσε τα πρότυπα για τις πολλές συναυλίες συγκέντρωσης χρημάτων με τη συμμετοχή πολλών αστέρων που ακολούθησαν.

Ο Paul McCartney, ο Elton John και ο David Bowie ήταν στο πρόγραμμα στο Λονδίνο. Οι θαυμαστές είδαν μια εμφάνιση που σηματοδότησε την καριέρα των U2 και μια εντυπωσιακή παράσταση των Queen.

Ο Phil Collins εμφανίστηκε στο Wembley και μετά πήρε το Concorde για να παίξει ένα άλλο σετ στο JFK Stadium στη Φιλαδέλφεια, όπου ο Mick Jagger έσκισε τη φούστα της Tina Turner.

Η δικαίωση του Tom Freston

Νοίκιασα ένα αυτοκίνητο και οδήγησα από τη Νέα Υόρκη με τον Bob Friedman, τον ενθουσιώδη «στρατιώτη» μου στο μάρκετινγκ, γνωστό εσωτερικά ως «το V» για λόγους που κανείς δεν θυμάται. Όταν φτάσαμε εκεί, συνειδητοποιήσαμε ότι τα διαπιστευτήριά μας ήταν στα χέρια ενός παραγωγού που είχε εξαφανιστεί.

Αυτή ήταν η εποχή πριν από τα κινητά τηλέφωνα. Δεν υπήρχε κανείς να καλέσουμε. Τελικά βρήκαμε το δρόμο για τον χώρο των καλλιτεχνών και πηδήξαμε τον φράχτη. Προσγειώθηκα στο χώμα ακριβώς μπροστά από το τροχόσπιτο του Bob Dylan, ξεσκόνισα τα ρούχα μου και μετά περπάτησα ήρεμα ανάμεσα στα τροχόσπιτα, παίρνοντας τη στάση κάποιου που ανήκε εκεί.

Ήταν σαν να περιπλανιόμουν στο πάρκο τροχόσπιτων του Rock & Roll Hall of Fame. Οι πινακίδες έγραφαν: Tom Petty, Santana, Madonna, the Beach Boys, the Four Tops, Neil Young. Τελικά φτάσαμε στη σκηνή και πέρασα όλη την παράσταση στο γραφείο ειδήσεων, 6 μέτρα μακριά από τη δράση. Το Live Aid ήταν το τελικό βήμα για τη νομιμοποίηση του MTV.

Ήμασταν σαν το «Kleenex» και η «Coke». Εκείνη τη χρονιά, ήμασταν στα εξώφυλλα των περιοδικών Time και Newsweek. Όσο για τον David Hilton, ο Pittman τελικά τον έδιωξε και με ανέδειξε γενικό διευθυντή. Ήταν τα 40ά μου γενέθλια. Είχα ολοκληρώσει τη μαθητεία μου και ήμουν έτοιμος να αναλάβω τα ηνία. Έλαβα μια πολύ θερμή υποδοχή. Αν μπορείτε, ακολουθήστε πάντα έναν μη δημοφιλή άνθρωπο σε μια δουλειά.

*Απόσπασμα από το βιβλίο UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu του Tom Freston, που εκδόθηκε από την Gallery Books, ένα εκδοτικό σήμα της Simon & Schuster, LLC.

