Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογούρουνο σε γειτονιά στον Εύοσμο – Απίστευτες εικόνες
Το αγριογούρουνο δεν ήταν... συνεργάσιμο και οι αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα απέναντί του.
- Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
- Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός υπόπτου για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
- Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας – Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
- Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι σε γειτονιά στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη. Οι περίοικοι εντόπισαν ένα αγριογούρουνο να κάνει βόλτες στην περιοχή και κάλεσαν την Αστυνομία.
Το αγριογούρουνο και οι αστυνομικοί
Ωστόσο η …σύλληψη του ανεπιθύμητου επισκέπτη δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες που τράβηξαν με τα κινητά τους οι περίοικοι, το αγριογούρουνο δεν ήταν… συνεργάσιμο και οι αστυνομικοί τα βρήκαν σκούρα απέναντί του.
Το άγριο ζώο εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο και μετά τις προσπάθειες των αστυνομικών παγιδεύτηκε και ο συναγερμός στην περιοχή έληξε.
View this post on Instagram
- Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
- LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες του μακελειού – Συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρά τους
- «Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
- ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογούρουνο σε γειτονιά στον Εύοσμο – Απίστευτες εικόνες
- Χαμός στην Τσέλσι με τις αποκαλύψεις Μαρέσκα
- LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις